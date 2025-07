Domenica 20 luglio è stata una giornata all’insegna dell’inclusione e della bellezza: la Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, ha accolto una visita guidata straordinaria, realizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS APS) – Sezione Provinciale di Siracusa.

L’iniziativa, promossa e offerta dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione culturale e turistica intrapreso da Melilli Terrazza degli Iblei, con l’obiettivo chiaro e condiviso: rendere la cultura un diritto accessibile a tutti, senza barriere di alcun genere.





Grazie alla presenza di una guida esperta e di un interprete LIS messi a disposizione dalla Fondazione, gli ospiti dell’ENS hanno potuto immergersi nella storia della cava del barocco, respirandone le suggestioni attraverso parole, gesti, simboli e silenzi pieni di significato.

Durante l’intervento inaugurale, il presidente della Fondazione, Rosario Cutrona, ha annunciato con entusiasmo la volontà di strutturare una partnership stabile con l’Ente Nazionale Sordi, anche in vista della realizzazione della nuova cartellonistica museale, attualmente in fase di progettazione.





Tra le innovazioni previste: QR code inclusivi, contenuti multimediali in LIS e sistemi di comunicazione aumentativa con disegni e simboli visivi, strumenti pensati per garantire una fruizione del sito che sia realmente ampia, rispettosa e partecipata.

“È emozionante pensare che la visita alla Pirrera possa diventare una possibilità per tutti” – ha dichiarato con soddisfazione Cutrona – “e ringraziamo di cuore la prof.ssa Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti, per il suo prezioso contributo nella costruzione, in questi mesi, di un progetto di turismo accessibile che non è più un sogno, ma una realtà concreta.”

L’incontro si è concluso con un momento conviviale, tra sorrisi, emozioni e la consapevolezza che l’accessibilità non è un dettaglio, ma una direzione. Una giornata incisa non solo nella pietra della cava, ma nel cuore di chi crede che la cultura sia uno strumento potente di uguaglianza e libertà, attraverso la quale la Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli rinnova il suo impegno per un’offerta culturale sempre più inclusiva, sensibile e viva.

Luogo: Cava ipogea, Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, MELILLI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.