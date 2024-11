Si è svolta presso la Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina (Molo Sant’Erasmo) la conferenza stampa della XII edizione di “Illustramente” – Festival dell’Illustrazione e della letteratura per l’infanzia”, dal titolo “Giufà: un viaggio tra le culture del Mediterraneo e oltre”, che si terrà da mercoledì 20 a domenica 24 novembre. Tavole rotonde, momenti formativi e dibattiti, un convegno internazionale e un concorso di illustrazione per l’infanzia. Non solo. Scuole e biblioteche diventeranno poli educativi alla lettura. Questi gli eventi che arricchiranno le cinque giornate. «Una manifestazione che riesce contemporaneamente ad avere una Sicilia che risponde ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tra tutti, il diritto alla fiaba. Vogliamo raggiungere bambini, bambine e le comunità che vogliono raccogliersi attorno al libro, leggere e raccontare ad alta voce le storie», commenta Rosanna Maranto, direttore artistico del Festival.

Erano presenti, tra gli altri: Claudia Caramanna (procuratrice capo presso il Tribunale per i minorenni di Palermo), Eliana Calandra (già direttrice del Museo etnografico siciliano “Giuseppe Pitrè”, del Sistema bibliotecario cittadino e dell’Archivio storico del Comune di Palermo), Maria Sparacino (dirigente dell’Ufficio per la scuola dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica del Comune di Palermo), Federica Chiarello (attività educative alla lettura di “Illustramente”), Vincenzo Corona (direttore alla Comunicazione di “Illustramente”) e Antonella Cirrito (artista).

«Sono molto contenta di essere presente alla conferenza stampa del Festival Illustramente. Una manifestazione che ha, tra gli obiettivi, far tornare ai bambini e alle bambine l’amore per la lettura e per la carta stampata – commenta Claudia Caramanna – È fondamentale far comprendere ai giovani l’importanza di leggere, di aprire la mente, di riflettere attraverso le storie, attraverso questi libri meravigliosi. Oggi, purtroppo, molti bambini e bambine sono abituati a interagire soltanto attraverso i cellulari e vedono il libro come un nemico. Invece, i libri raccontano storie e aprono la mente, ed ecco quindi l’importanza di iniziative come questa».

«Il Festival ci dà lo spunto per delle riflessioni importanti sul ruolo del libro e della lettura nell’educazione dei bambini e delle bambine, soprattutto sul potere che hanno le parole scritte e, in generale, il sapere nel creare cittadini e cittadine migliori – sottolinea Eliana Calandra – Non dimentichiamo che i giovani sono il nostro futuro ed è giusto che si riesca a favorire un processo di crescita intellettiva, sentimentale ed emozionale. Il modo migliore per farlo – aggiunge – è attraverso le biblioteche e i libri. Il Festival Illustramente quest’anno dedica una particolare attenzione al personaggio di Giufà come ponte fra le culture del Mediterraneo e unisce anche il tema della biodiversità del Mediterraneo. Questo è importante perché crea un collegamento e riannoda dei fili invisibili fra passato e presente per creare un futuro migliore. Non dimentichiamo – conclude – che il grande demopsicologo siciliano Giuseppe Pitré dedicò alle fiabbe ben quattro volumi della sua opera monumentale “La Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane”, consegnandoci un patrimonio di fiabe tramandate oralmente, senza dubbio un bene comune che occorre conoscere e valorizzare».

«Oggi Balena è presente alla conferenza stampa della dodicesima edizione di Illustramente per parlare e “proteggere” l’ambiente – dice Antonella Cirrito – Una straordinaria opportunità per far riflettere I giovani sul tema dei rifiuti della plastica in mare, un tema che Balena porta con forza ovunque venga ospitata».

Sono intervenuti: Giovanna Marano, coordinatrice del progetto Odisseo Comunità Educante ricadente proprio nella Costa Sud del Comune di Palermo e Amelia Crisantino, presidente della Proloco Monreale, capofila di Open Library, Poli Educativi alla Lettura in cui Illustramente risulta essere volano e coordinatore delle attività di diffusione del libro e della lettera.

Durante la mattinata è stato possibile visitare in anteprima la Mostra di libri illustrati sul mare “Nautilus, navigando in mari di storie e figure”. La mostra internazionale consta di 100 libri illustrati della più bella letteratura mondiale provenienti dalla 62^ Bologna Children’s Book Fair, una delle più importanti fiere del settore a livello internazionale, accomunati dall’intento di suscitare stupore e meraviglia.

Il 20 novembre è la giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza proclamata dall’ONU nel 1989 e Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia diffonde il Diritto alla fiaba per tutte le bambine e i bambini del mondo, perché a loro è destinata la memoria che le fiabe sanno raccontare.

