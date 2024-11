Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, il Duo Aetneo si esibirà in due concerti esclusivi a Siracusa, presentando un programma ricco di opere classiche e contemporanee per violino e pianoforte.

Il primo appuntamento sarà sabato 16 novembre alle ore 18:00, presso la Sala Concerti Afam di Floridia (SR), in Via Roma 65. Questo concerto è organizzato dall’Associazione Floridiana Amici della Musica. Il secondo si terrà domenica 17 novembre sempre alle 18:00, presso il Teatro Massimo Città di Siracusa, in Via del Teatro 6, organizzato dall’Associazione Siracusana Amici della Musica (ASAM). Entrambi gli eventi sono a pagamento.

Programma musicale del concerto:

Durante i due concerti, il Duo Aetneo formato da Alessio Nicosia al violino e Ninni Spina al pianoforte presenterà un programma eclettico e affascinante che include:

1. W. A. MOZART – Sonata per pianoforte e violino in mi minore K. 304

2. Francesco Paolo Frontini – Prima esecuzione mondiale dai Morceaux per violino e pianoforte:

• Frammento

• Melodia

• Serenata araba

• Romance

• Barcarolle

• Confidence Amoureuse

• Berceuse

3. C. NIELSEN – Romance in re maggiore per violino e pianoforte

4.E. GRIEG – Sonata n.3 in do minore op. 45 per violino e pianoforte





Biografia

Costituito nel 2004, il Duo Aetneo ha consolidato negli anni un vastissimo repertorio della letteratura cameristica che va dal ‘700 sino ai giorni nostri. Formatosi artisticamente all’interno della prestigiosa Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”, sotto la guida di Pier Narciso Masi e successivamente del Trio Altemberg, il Duo è risultato vincitore di numerosi concorsi cameristici nazionali e internazionali ed è impegnato in un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad essere uno dei pochi duo in ambito siciliano a possedere una costante e professionale conoscenza e interpretazione della letteratura per violino e pianoforte. Il repertorio del “Duo Aetneo” privilegia l’esecuzione di opere integrali come le sonate di W. A. Mozart, le tre sonate di J. Brahms, le due sonate di R. Schumann nonché lo studio delle tre sonate del compositore contemporaneo Sandro Fuga. Nel corso degli anni, gli artisti della formazione cameristica sono stati sostenuti dagli insegnamenti di maestri di indiscutibile fama quali G. Monch, M. Quarta, S. Pagliani, C. Romano, S. Perticaroli, V. Gornostaeva, F. Cusano, P. N. Masi, F. Scala, del Trio Altemberg e del Quintetto Bibiena.





Luogo: SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

