“Partner di grandi progetti!” è questo il motto de La Nuova Commerciale, la storica azienda di Noto che entra a far parte di BigMat diventando la prima rivendita del Gruppo in provincia di Siracusa.

Una storia che inizia nel 1971 quando Gaetano Carpino e la moglie Cesarina Lombardo fondano la bottega di alimentari a servizio della contrada Testa dell’Acqua, a 16 km da Noto, che nel tempo amplia la sua gamma di prodotti con articoli di ferramenta, di idraulica ed elettroutensili.

Ma è con il boom edilizio che l’azienda si dedica alla rivendita di prodotti edili e nella lavorazione e produzione di semilavorati in legno. Così, nel 1990 con Salvatore Carpino subentra la seconda generazione della famiglia e la bottega diventa La Nuova Commerciale, rivendita all’ingrosso di materiale edile che copre la zona di Noto, Siracusa e Ragusa. L’esperienza acquisita e la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato hanno permesso alla rivendita di diventare un punto di riferimento su tutto il territorio est e sud-est siciliano.

È poi la terza generazione della famiglia (composta da Federico e Damiano Carpino e da Vittorio Aparo), ad aver portato una ventata di innovazione e modernità all’azienda di famiglia attraverso un’intensa attività di marketing e comunicazione e un processo di digitalizzazione che ha efficientato la gestione del magazzino e dei vari reparti portando a una crescita esponenziale negli anni.

Il magazzino di circa 15mila m2, di cui 990 coperti, offre a imprese, artigiani e professionisti dell’edilizia tutte le migliori soluzioni per costruire e ristrutturare: materiali per l’edilizia, coperture, utensileria, attrezzature per cantiere e antinfortunistica ma anche lavorazione del legno, colore con tintometro, prodotti per il restauro e finiture per esterni.

Con La Nuova Commerciale, il Gruppo BigMat – leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare – approda anche nella provincia di Siracusa arrivando a 11 soci sull’isola, uno sviluppo che si è accelerato negli ultimi anni, segnale di una rinnovata attenzione per l’edilizia al Sud.

«Il nostro business si sviluppa per il 70% nel B2B e per un 30% nel B2C – racconta Federico Carpino, responsabile amministrativo –. oggi siamo alla terza generazione di un’attività a conduzione famigliare che negli anni è riuscita a sviluppare una realtà commerciale, in una zona geograficamente lontana dai poli e dalle arterie commerciali, mettendo al centro il cliente e le sue necessità».

Sono dodici i dipendenti, tra personale amministrativo e commerciale, che mettono a disposizione la loro expertise e competenza per supportare i clienti diventando così “partner dei loro progetti”. La consulenza specializzata pre e post-vendita è affiancata da una logistica evoluta grazie a una consegna in cantiere con mezzi dotati di gru di ultima generazione che garantiscono sicurezza e precisione durante tutte le operazioni come spiega il responsabile logistica e magazzino Damiano Carpino: «La nostra ubicazione può anche sembrare non favorevole ma è stata proprio questa apparente difficoltà a farci sviluppare un servizio di consegna in cantiere veloce ed efficiente, che serve in modo puntuale tutto il territorio. L’80% degli ordini viene infatti consegnato sul sito di costruzione o ristrutturazione e a questo servizio affianchiamo la presenza e competenza di un nostro commerciale che funge da referente diretto in cantiere».

Personale specializzato e servizi dedicati per arrivare dove il cliente ha più bisogno, questa è la ricetta di BigMat La Nuova Commerciale per essere competitivi in un territorio che dal punto di vista geografico presenta delle difficoltà logistiche. «In quest’ottica si inserisce anche, ad esempio, la creazione di un catalogo dei nostri prodotti, che distribuiamo a tutte le imprese clienti così che possano avere uno strumento utile con cui contattarci ed effettuare gli ordini anche a distanza e in modo rapido» prosegue Damiano Carpino.

Il fatturato è raddoppiato in quattro anni arrivando nel 2022 a 3,2 milioni di euro, «per noi è un successo considerando che siamo passati anche attraverso una pandemia – sottolinea Vittorio Aparo, che in azienda è il responsabile commerciale –, e se i bonus hanno contribuito sicuramente a questi risultati la verità è che noi ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo colto le opportunità che si sono presentate, così come l’entrata in BigMat è oggi per noi un’altra grande occasione per crescere».

Tra i progetti in progress di BigMat La Nuova Commerciale c’è proprio la digitalizzazione con l’apertura di un nuovo sito eCommerce: «Crediamo fortemente nel digitale come risorsa per estendere il nostro business – continua Damiano Carpino –. È una grande scommessa e un servizio con cui vogliamo avvicinarci ai nostri clienti ma anche intercettarne di nuovi, magari nel target dei privati, per coprire più capillarmente il territorio».

E sempre per essere vicini ai professionisti e alle imprese BigMat La Nuova Commerciale ha creato anche un’Academy con cui organizza mensilmente corsi di aggiornamento ed eventi formativi in collaborazione con fornitori e con gli Ordini professionali.

“Un volano di sviluppo”, così la famiglia Carpino descrive l’entrata in BigMat: «Abbiamo lavorato tanto per alzare il nostro livello di competenza e specializzazione e con questa nuova “stretta di mano” entriamo a far parte di una realtà internazionale che ci permette di aggiungere prodotti, servizi e come sempre qualità» sottolinea Vittorio Aparo.

L’azienda netina ha, infatti, scelto di entrare in BigMat per consolidare la sua crescita e sviluppare il business grazie ai servizi messi a disposizione.

«Siamo i primi nella provincia di Siracusa e far parte del Gruppo e per noi è anche un riconoscimento oltre che una grande opportunità per trasformare in realtà i nostri obiettivi grazie alla visibilità che il brand può offrirci e a tutte le attività di comunicazione e marketing, a livello nazionale ed europeo, a cui potremo prendere parte come le campagne pubblicitarie tv e radio o la sponsorizzazione delle Nazionali di pallavolo».

L’anima consortile di BigMat, lo spirito di collaborazione e la condivisione di esperienze con gli altri soci da tutto lo Stivale sono poi i punti forti che hanno spinto La Nuova Commerciale a scegliere BigMat: «Ci ha entusiasmato fin da subito questo confronto disinteressato tra aziende e lo stimolo reciproco all’interno della compagine dei soci, condividere obiettivi e strategie con uno sguardo ampio e lungimirante è quello che cercavamo – conclude Federico Carpino –. Oltre alle vantaggiose politiche di acquisto e allo sviluppo di progetti digitali e di marketing, siamo molto interessati al programma fidelity BigCard come attività di fidelizzazione dei nostri clienti».

Il futuro di BigMat La Nuova Commerciale ha in serbo un ampliamento delle sedi per ampliare l’area di business e uno sviluppo dell’offerta orientata anche alle finiture d’interni, BigMat è il giusto partner per portare avanti tutti i progetti dell’azienda siciliana.

