“La strana coppia” di Neil Simon, con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi (che cura anche la regia) inaugura, a Giarre (Ct), venerdì 7 novembre 2025 (repliche l’8 e il 9 novembre; turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30) la nuova stagione teatrale “Kallipolis” diretta artisticamente da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre.

“La strana coppia” è la commedia simbolo di un’epoca, un ritratto irresistibile dell’amicizia maschile che affronta, a suon di risate, il tema della convivenza tra opposti. Avvincente il plot: due uomini, un solo appartamento e una convivenza impossibile. Felix è un maniaco dell’ordine, incapace di sopravvivere a un piatto fuori posto. Oscar è il suo esatto contrario: disordinato, impulsivo e allergico alle regole. Entrambi reduci da un matrimonio fallito, decidono di condividere casa per non affogare nella solitudine – ma la ricetta della nuova vita si trasforma presto in un irresistibile disastro quotidiano. Tra cene improvvisate, pulizie ossessive e battute taglienti, la commedia di Neil Simon esplora, con ironia e tenerezza, l’amicizia maschile e la fragilità dei sentimenti. Sotto la superficie comica si nasconde uno sguardo profondo sull’incapacità di stare da soli e sull’arte di sopportarsi a vicenda. Con la regia e l’interpretazione di Gianluca guidi e Giampiero Ingrassia il capolavoro di Simon torna in scena con ritmo, eleganza e risate a tempo perfetto. Questo classico intramontabile celebra il potere catartico della risata, mostrando come Il vero legame sia quello che ci costringe a guardare i difetti dell’altro, e i nostri, con ironia e affetto. Con la regia di interpretazione di Gianluigi Gianluca Guidi affiancato da Giampietro Ingrassia lo spettacolo restituisce la brillantezza e l’energia comica di una delle coppie più “strane” amate della storia del teatro.

“Kallipolis”, la “Bella Città” di Giarre, è una stagione di alto profilo artistico e professionale che, lo ricordiamo, reca il nome del proprio territorio, lo stesso al quale si rivolge. Una stagione all’insegna dell’alto professionismo, che, organizzata tra i due palcoscenici della città di Giarre, lo storico e rinnovato Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, compendia dodici spettacoli che saranno rappresentati dal 7 novembre 2025 al 30 maggio 2026. Sotto i riflettori, celebri interpreti della scena teatrale nazionale che si alterneranno alle eccellenze artistiche siciliane.

«Il carattere distintivo di questa programmazione teatrale muove dall’idea che sostenere e proporre il teatro di qualità è sostanziale per favorire lo sviluppo del pensiero critico e della creatività, per incoraggiare l’empatia e la comprensione delle diversità, e, certamente, per rafforzare la coesione sociale, oggi più che mai urgente e indispensabile. Sotto i riflettori teatro di parola, di riflessione, di impegno civile, di distensione tra cultura e divertimento. “Kallipolis” non è soltanto una rassegna di spettacoli dal vivo è, piace ribadirlo, un progetto che costruisce pubblico, crea comunità e valorizza il territorio, trasformando il teatro in una leva di sviluppo culturale e turistico. Un cartellone desideroso e capace di attirare categorie di pubblico variegate e di aumentare ancora una volta l’attrattività dei nostri due palcoscenici della città di Giarre, lo storico Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, non solo tra gli abitanti del comprensorio cittadino e ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che non smettono di scegliere la Sicilia anche nei periodi di destagionalizzazione», dichiara Alfio Zappalà, Direttore artistico di “Kallipolis” , del Cine Teatro REX e del Cine Teatro Garibaldi (entrambi a Giarre).

Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 29 Novembre – Sergio Vespertino in “Pirandello. Questo, codesto e quello” di S. Ferlita e S. Vespertino, regia di S. Vespertino; il 31 Gennaio – Toti Mancuso e Totino La Mantia in “Due dozzine di rose scarlatte” di A. De Benedetti, regia di G. Romania; il 14 Marzo – Matthias Martelli in “Mistero Buffo” di D. Fo e F. Rame, regia di E. Allegri; il 25 Aprile – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.

Questi, a seguire, gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 21, 22, 23 Novembre – Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi in “Gin Game” di D. L. Coburn, regia di G. Francese; il 5, 6,7 Dicembre – Enrico Guarneri in “L’Avaro” di Moliere, regia di G. Ferro; il 13,14,15 Febbraio – Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini in “Notti” di F. Dostoevskij, regia di R. Badhan; il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.

Le formule di abbonamento

Diverse le formule di abbonamento proposte: Abbonamento 12 spettacoli GARIBALDI + REX € 210,00; Promo “Giovani a Teatro” under 30: 12 spettacoli Garibaldi + REX € 140,00; Abbonamento a 6 spettacoli (Garibaldi o REX) € 140,00; Promo “Giovani a Teatro” under 30: 6 spettacoli Garibaldi o REX € 80,00.

Botteghino unico al CINE TEATRO REX (via Teatro 14, Giarre) aperto il lunedì e il venerdì mattina (dalle 9:30 alle 11:30) e il martedì e giovedì pomeriggio (dalle 18:30 alle 20:30). È possibile utilizzare il proprio BONUS CULTURA per acquistare tutte le tipologie di abbonamento, anche i singoli biglietti. (Loghi: Carta Docente – Carta Cultura). La direzione artistica e l’organizzazione si riservano la possibilità di apportare variazioni al programma.

Info: 349 328 1556 – 388 304 2934 // cineteatrogaribaldi@gmail.com – cineteatrorexgiarre@gmail.com

Luogo: Cine Teatro Rex, Via Teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

