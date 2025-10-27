L’I.i.s “Leonardo” di Giarre, sede Mazzei, istituto agrario, guidato dalla dirigente Tiziana D’Anna, è stato presente, su espressa richiesta ed invito degli enti organizzatori, in quanto istituto che si è distinto particolarmente nel territorio, alla quarta edizione di “Piazze del Gusto”, a Linguaglossa.

Si tratta di appuntamento enogastronomico, un viaggio tra i sapori nel cuore della città di Linguaglossa: dove piazze e vie del paese sono state allestite per dare la possibilità ai tantissimi visitatori, di apprezzare l’elevato pregio dei prodotti e dei preparati della locale tradizione, fiore all’ occhiello dell’ enogastronomia regionale, come: vino, olio extravergine d’oliva, nocciola e salsiccia al ceppo, grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del versante Nord dell’Etna, che conferiscono ai prodotti sapori inconfondibili ed unici.





L’istituto agrario giarrese è stato presente al villaggio dei sapori e del gusto, tra degustazioni, dei prodotti unici del versante Etna nord, show cooking, convegni, mostre, musica escursioni, con un suo stand, per la presentazione e degustazione di prodotti di sua produzione come: olio, miele, birra artigianale, frutta come mango, melograno, piante e fiori, erbe aromatiche e tanto altro ancora.

Lo stand dell’istituto agrario, il cui allestimento è stato curato, nei minimi particolari, dalla stessa dirigente D’Anna, coadiuvata dal suo staff, è stato oggetto di visita da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, accompagnato dal primo cittadino Luca Stagnitta, insieme al sindaco di Castiglione di Sicilia, Concetto Stagnitti, i quali si sono complimentati per i successi ottenuti dall’ istituto agrario giarrese, che lo confermano una vera eccellenza del territorio, guidato da una vulcanica dirigente scolastica, la dottoressa Tiziana D’ Anna.





L’istituto forma gli studenti a coniugare le tradizioni del passato con le nuove tecnologie e le sfide del futuro.

“La partecipazione all’evento enogastronomico Piazze del Gusto – ha commentato la preside D’Anna – ha rappresentato un momento di grande valore formativo e culturale per i miei studenti e docenti e per l’intero territorio. L’evento ha consentito ai miei ragazzi, di metter in pratica le conoscenze acquisite e ha dato loro la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore, aziende e produttori, ampliando le loro competenze e la consapevolezza del ruolo fondamentale dell’agricoltura moderna. Attraverso la presentazione dei nostri prodotti,- ha aggiunto- l’istituto ha contribuito alla promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, valorizzando la qualità, la tradizione dei prodotti locali. La nostra presenza a Linguaglossa- ha concluso – ha rafforzato ancora di più il legame tra scuola e territorio, offrendo agli studenti occasioni di orientamento professionale e opportunità di futuro”.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.