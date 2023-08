LINGUAGLOSSA (Catania). Il Comune di Linguaglossa insieme all’associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, all’associazione Ascuta e alla ProLoco di Linguaglossa, insieme per Lapilli, un evento per promuovere e vivere lo scenario unico della “muntagna” a oltre 1810 metri di altezza sul livello del mare, a Piano Provenzana.

Una sinergia per dar vita ad un evento che unisce vino, food, trekking e sguardi alle stelle. Una scommessa che continua per il secondo anno quella del Comune di Linguaglossa che per la nuova edizione 2023 ha coinvolto la Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna per l’organizzazione dei banchi di assaggio dei vini Etna Doc.

Al tramonto, dalle ore 18:30, sarà possibile degustare tra oltre 50 etichette di vini Etna DOC dei diversi versanti del vulcano: bianchi, rossi, rosati e spumanti. Ad occuparsi del servizio mescita saranno i sommelier dell’AIS Associazione Italiana Sommelier che tra le complesse note minerali e l’inconfondibile carattere vulcanico dei vini dell’Etna, sapranno consigliare la scelta del vino al calice.

Il Sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta non nasconde l’entusiasmo per l’iniziativa: “ Lapilli è un evento nato nel 2022 con la volontà di riportare a Linguaglossa una manifestazione che mancava da qualche anno. La scelta del 9 agosto nasce dalla volontà di non entrare in contrasto con i numerosi eventi che si svolgono nella provincia giorno 10. L’idea è nata dal desiderio di unire un’eccellenza gastronomica come il vino Etna Doc e un luogo suggestivo come Piano Provenzana- Etna Nord. Importante anche la presenza dei numerosi produttori dei vari versanti dell’Etna grazie alla collaborazione dell’associazione strada del Vino dell’Etna. Quest’anno nell’organizzazione dell’evento è stata potenziata maggiormente anche l’area food. Speriamo di confermare o migliorare le presenze dell’anno scorso. La volontà è quella che l’evento sia un appuntamento fisso per i prossimi anni. Importante anche la collaborazione di un’associazione giovanile locale per l’organizzazione, che dimostra volontà di spendersi per il territorio, segno di una generazione che vuole investire nella propria terra. Un grazie anche alla ProLoco di Linguaglossa per la disponibilità.”

Gina Russo, presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna dichiara di aver accolto con molto piacere l’invito del Comune di Linguaglossa per collaborare all’organizzazione di Lapilli: “Si tratta di un’importante occasione per promuovere il territorio con i suoi prodotti in un luogo straordinario come Piano Provenzana. Un banco di assaggi di vini Etna Doc ad alta quota nella notte magica del 9 Agosto.”

Non solo vino a Lapilli. Si potranno anche osservare gratuitamente le stelle grazie al gruppo Astrofili Catanesi per ammirare i corpi celesti attraverso speciali telescopi. E poi le proposte gastronomiche territoriali con gli arancini, le pinse, i prodotti della terra, dolci degustazioni di miele biologico e un ristorante che per l’occasione preparerà uno speciale menù. E infine un raduno auto notturno è a cura di Etna Antica Club.

Concetto Vecchio, Presidente del”associazione Ascuta, motore propoulsore dell’evento dichiara: “Lapilli: di Vino, di Stelle, d’Etna! Il nome già racchiude tutta la magia che l’evento può offrire ai partecipanti che giungeranno alla serata del 9 agosto 2023. Un’esperienza enogastronomica e un evento unico, che celebra il mondo del vino e dell’enogastronomia nel nostro territorio: Linguaglossa, più nello specifico Piano Provenzana. Linguaglossa è il nostro paese ed è per questo che l’associaizone ha deciso di essere parte attiva dell’organizzazione e portare avanti con forza e volontà l’evento. Il contributo di tutti i ragazzi è stato fondamentale per la cura di tutti gli aspetti che un evento comporta nella sua strutturazione. Fondamentale è stata la professionalità dell’Associazione Strade del Vino dell’Etna per l’organizzazione e gestione dei banchi d’assaggio e della Pro Loco di Linguaglossa. Siamo molto contenti che la manifestazione coinvolga anche attività del luogo e attività a gestione giovanile. L’evento potrebbe crescere nei prossimi anni e coinvolgere un maggior numero di attività per la promozione del territorio. Impariamo ad apprezzare i nostri luoghi e a valorizzarne le bellezze naturali e gastronomiche, collaborando tutti per ottenere sempre risultati migliori. Questo è l’invito che facciamo a chi vuole spendersi come noi per il territorio.”

E’ attiva la prevendita ticket per il vino al calice al link https://www.stradadelvinodelletna.it/lapilli/ al prezzo speciale on line di 10,00 euro, per avere diritto a n. 3 calici di vino Etna Doc. Il ticket potrà essere acquistato anche durante l’evento a Piano Provenzana al costo di 12,00 euro mentre il costo del singolo calice è di 5,00 euro. Le proposte gastronomiche e le altre esperienze di Lapilli potranno essere acquistate in loco. Le escursioni, che inizieranno alle 16:30, devono essere prenotate preventivamente. Per maggiori informazioni consultare le pagine social Facebook e Instagram di Lapilli Linguaglossa. Si preannuncia una serata davvero speciale di convivialità e scoperta del vulcano.

