Venerdì 20 giugno mattina il Dott. Aristide Tamajo, Assessore del Comune di Palermo all’Istruzione e alle Politiche Formative, ha consegnato 60 diplomi professionali a giovani che hanno partecipato e frequentato, presso la sede della Casa Salesiana Gesù Adolescente, i corsi professionalizzanti realizzati con il progetto dal titolo “Giovani e Inclusione: nuove frontiere delle connessioni sociali” finanziato dall’Agenzia Italiana della Gioventù con l’Avviso “NEETWork-connessioni creative”, e gestito dall’Associazione Salesiana di Promozione Sociale Santa Chiara in collaborazione con l’Associazione “Salesiani Gesù Adolescente ETS”.

All’evento erano inoltre presenti il Dott. Salvo Alotta, Presidente della Commissione Pubblica Istruzione del Comune di Palermo, e la Dott.ssa Maria Giovanna Sparacino, Dirigente dell’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica.

Il progetto, molto apprezzato dall’Agenzia Italiana della Gioventù e ritenuto tra i migliori tra tutti quelli finanziati a livello nazionale, ha previsto l’inclusione formativa e lavorativa di 60 giovani NEET dai 16 ai 25 anni, e ha visto la collaborazione, in qualità di partner, del Comune di Palermo Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Formative e di diversi enti del terzo settore.

Il progetto ha previsto percorsi di orientamento, ma soprattutto di formazione professionalizzante finalizzata al reale inserimento lavorativo.

A tal proposito l’Assessore Tamajo ha dichiarato: “Oggi celebriamo non solo la conclusione di un percorso formativo, ma soprattutto l’esempio virtuoso di come le sinergie tra istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore possano generare reali opportunità per i nostri giovani. Investire in percorsi formativi di qualità significa costruire basi solide per il futuro della nostra comunità, promuovendo l’inclusione e contrastando la dispersione scolastica e la povertà educativa. L’Amministrazione comunale crede fortemente nel valore della formazione come strumento per contrastare la povertà educativa e creare concrete opportunità di futuro. Questi ragazzi e ragazze rappresentano una risorsa preziosa per la nostra città, e siamo convinti che, con il giusto sostegno, possano diventare protagonisti attivi del cambiamento sociale e culturale di Palermo.”.

“L’esperienza vissuta dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti dimostra che quando si creano contesti educativi accoglienti e motivanti, i giovani rispondono con entusiasmo, impegno e desiderio di riscatto.!”, dichiara la Dott.ssa Maria Giovanna Sparacino, Dirigente dell’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica.

Il progetto ha inoltre previsto un laboratorio di cittadinanza attiva per sensibilizzare i giovani al protagonismo sociale e all’impegno civico; ed altre coinvolgenti attività quali workshop, giochi di ruolo, campagne di sensibilizzazione, oltre alla creazione di strumenti di comunicazione e diffusione gestiti dagli stessi giovani protagonisti del progetto.

Il progetto ha rappresentato per i 60 giovani che vi hanno partecipato una importante opportunità per contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica, e per promuovere l’occupabilità delle nuove generazioni, e ha contribuito a creare i presupposti per una società più inclusiva e partecipativa.

I corsi di formazione tenuti sono stati:

– Ristorazione: per valorizzare la tradizione culinaria e rispondere alla crescente domanda nel settore enogastronomico.

– Meccanica-auto: per offrire competenze avanzate e aggiornate sulle nuove tecnologie.

– Saldatura: con una formazione specialistica in un settore con una domanda di manodopera qualificata in costante crescita.

– Baby-sitter: corso dedicato a giovani donne per acquisire competenze professionali nella cura e nell’accudimento dei bambini.

I PARTNER DEL PROGETTO:

– Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Formative del Comune di Palermo

-Associazione Sportiva dilettantistica polisportiva giovanile salesiana Villaurea

– Istituto Salesiano Don Bosco

– Associazione “Salesiani Gesù Adolescente ETS”

– Parrocchia San Gabriele Arcangelo

– C&C partner Apple in Europa

– Associazione Aletheia ETS – APS

– Hikikomori Italia

– Hikikomori Italia Genitori onlus

– ALPHA Onlus

VIDEOCLIP DELLA CONSEGNA DEI DIPLOMI:

I saluti dell’Assessore Aristide Tamajo

https://fb.watch/AkZ-MEQE6f/

I saluti del Dott. Salvo Alotta

https://fb.watch/Al2jeIZfkr/

I saluti della Dott.ssa Maria Giovanna Sparacino

https://fb.watch/Al2fBBMPhu/





Luogo: Casa Salesiana Gesù Adolescente, Via Evangelista di Blasi 102/A Palermo, 102/A, PALERMO, PALERMO, SICILIA

