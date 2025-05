Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri l’evento “Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce” ospitato a Roma, a Palazzo Piacentini, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con il supporto di Agenzia ICE.

Al fine di celebrare le piccole e medie imprese italiane (PMI) che, attraverso i loro prodotti e la loro inventiva, e tramite la vetrina Made in Italy di Amazon, contribuiscono a portare nel mondo l’unicità del nostro Paese, Amazon ha assegnato a 10 di queste un riconoscimento per aver saputo cogliere in questi anni le opportunità del digitale e aver sviluppato la propria offerta a livello internazionale.

L’iniziativa è inserita nel calendario ufficiale della seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, e ha visto la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e di Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.

Tra le dieci protagoniste dell’iniziativa, anche un’azienda siciliana, Biotica, premiata nella categoria “Una ne pensa e cento ne fa”, dedicata alle PMI con un catalogo di prodotti innovativi insoliti, che non ci si aspetterebbe di trovare e acquistare su Amazon.

Biotica: dal cuore del parco dell’Etna all’Europa con la lombricoltura

Biotica nasce nel 2017 a Maletto, nel cuore del parco dell’Etna. Appoggiato dal suo socio Salvatore Caserta, Luca Tirendi decide di trasformare l’amore per l’ambiente in un progetto di economia circolare, incentrato sulla lombricoltura. Dopo un passato nel settore edilizio, i due fondatori scelgono di cambiare strada e fondano un’azienda interamente dedicata alla produzione di concimi naturali, per rigenerare i suoli impoveriti e promuovere pratiche di agricoltura sostenibile.

Dal 2019, Biotica utilizza Amazon come “finestra sul mondo”, espandendosi oltre i confini nazionali in Francia, Germania, Spagna e Svezia. I prodotti di punta, come Humicum (humus di lombrico) e Aurum (terriccio fertilizzato), sono apprezzati sia in Italia che all’estero per la loro qualità. Oggi l’azienda conta un team di cinque persone e rappresenta un esempio concreto di come un’impresa nata in un piccolo paese siciliano possa trasformare un’idea locale in un progetto internazionale.

La PMI è stata inserita e premiata nella categoria “Una ne pensa e cento ne fa”, ricevendo la menzione speciale “customer obsession” per aver dimostrato particolare dedizione nell’applicare uno dei Principi di Leadership di Amazon più rappresentativi: la cura e la dedizione verso il cliente finale.

“Su Amazon dal 2019, per Biotica il periodo del Covid ha rappresentato la più grande sfida e al contempo opportunità: ci aspettavamo di doverci fermare, eppure la gente, chiusa in casa, ha riscoperto il giardinaggio. C’è stato un aumento esponenziale della domanda: fino al +250%. Inizialmente non eravamo preparati. Abbiamo lavorato giorno e notte. Eppure, da quel primo boom il trend di crescita è al momento costante. Abbiamo chiuso il 2024 con un aumento del 40% sul fatturato dell’anno precedente. Su Amazon l’Italia resta ancora il mercato di riferimento, seguito da Francia, Germania, Spagna e Svezia, che costituiscono complessivamente il 20% delle vendite”, afferma Luca Tirendi, fondatore di Biotica. “Il successo ottenuto online ha avuto un riscontro anche sui canali fisici: Biotica oggi è presente anche in diversi punti vendita con una rete di rivenditori distribuiti tra Sicilia e Calabria. Di recente, abbiamo aperto anche un punto vendita fisico in Calabria. Per noi non è solo un lavoro: è una missione. Ogni prodotto venduto è un passo verso un’agricoltura migliore e un rapporto più equilibrato tra uomo e natura”.

Un premio per celebrare il Made in Italy su Amazon

Il premio “Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce” nasce anche per celebrare il decimo anniversario della vetrina Made in Italy di Amazon, inaugurata nel 2015 dalla volontà di promuovere l’eccellenza della creatività e del “saper fare” tipicamente italiano. Il momento di celebrazione si inserisce, inoltre, tra le attività legate alla quarta edizione dei Made in Italy Days, un’iniziativa di promozione e valorizzazione di migliaia di prodotti Made in Italy in Italia e nel mondo, che si terrà su Amazon dal 26 maggio al 2 giugno. In questo arco temporale, i clienti di Amazon di 8 Paesi nel mondo potranno acquistare un’ampia selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di piccole e medie imprese (PMI) a prezzi vantaggiosi.

Amazon e la vetrina Made in Italy

Nata allo scopo di promuovere l’eccellenza della creatività e del “saper fare” tipicamente italiano, la vetrina Made in Italy di Amazon oggi supporta oltre 5.500 realtà italiane a raggiungere con i propri prodotti 11 Paesi del mondo. Sono più di 3 milioni i prodotti della vetrina Made in Italy messi a disposizione dei nostri clienti a livello internazionale e 18 i percorsi regionali presenti all’interno della vetrina che ospitano le tipicità locali.

“Dieci anni fa, lanciando la vetrina Made in Italy su Amazon, abbiamo dato il via a un viaggio straordinario, partendo da appena 5.000 prodotti nella sezione regionale dedicata alla Toscana. Abbiamo creduto nella visione delle imprese italiane che oggi sono le vere protagoniste di questo successo: parliamo di oltre 5.500 realtà sulla nostra vetrina che, con passione e determinazione, portano più di 3 milioni di prodotti Made in Italy in 11 Paesi del mondo. Con questo premio, e con i Made in Italy Days, vogliamo valorizzare proprio le storie di imprenditrici e imprenditori che ogni giorno innovano, mantengono vive le tradizioni e fanno conoscere l’unicità del saper fare italiano”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia. “Le loro storie ci dimostrano, così come i risultati, che digitale ed export sono due leve strategiche per le aziende del nostro Paese: nel 2024 i nostri partner di vendita hanno realizzato un totale di 3,8 miliardi di euro di vendite all’estero.”

Le categorie del premio e i criteri di selezione

Durante la serata sono state premiate 10 PMI, suddivise in cinque categorie che, richiamandosi a iconici modi di dire italiani, racchiudono le peculiarità delle dieci aziende selezionate. Oltre a “Una ne pensa e cento ne fa”, la categoria di cui fa parte l’azienda siciliana, “Buon sangue non mente” celebra le imprese che hanno saputo reinterpretare e rilanciare il business di famiglia nell’era dell’e-commerce, “Paese che vai Italia che trovi” è dedicata alle aziende che su Amazon trovano nella clientela internazionale il loro pubblico di riferimento, “Chi non risica non rosica” premia le PMI il cui referente ha cambiato vita e percorso professionale, approdando con un proprio marchio online, “Chi ben comincia è a metà dell’opera” identifica quelle PMI guidate da imprenditori appartenenti alla Generazione Z o Millennials. L’elenco completo delle PMI premiate è consultabile nel blogpost ufficiale.

La giuria, formata da un team di Amazon, ha selezionato le PMI vincitrici tra le oltre 5.500 realtà presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon tenendo conto di un’equa distribuzione geografica (Nord, Centro, Sud, Isole) e di equilibrio di genere. Una prima scrematura è avvenuta in considerazione della tipologia delle 5 categorie del premio. Sulla base poi dei risultati di un’indagine quantitativa e qualitativa, sono state selezionate 2 aziende per ciascuna delle 5 categorie che si sono particolarmente distinte tra le altre. Inoltre, la giuria ha assegnato a 5 delle aziende vincitrici – una per categoria – una menzione speciale “customer obsession” per aver dimostrato, nel corso delle interviste, particolare dedizione nell’applicare uno dei Principi di Leadership di Amazon più significativi e trasversali: la cura e l’attenzione verso il cliente finale. La giuria ha poi assegnato un’ulteriore menzione speciale “Imprenditoria femminile”, conferita a un’azienda guidata da una imprenditrice.

A consegnare i premi delle cinque categorie rispettivamente Mariangela Siciliano, Head of Education & Business Matching di SACE; Pierluigi Sanna, Vicesindaco della città metropolitana di Roma; Paolo Nardini, Responsabile Finanza Agevolata di SIMEST e Valentina Picca Bianchi, Presidente Nazionale Gruppo Donne Imprenditrici di FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi); Luca Di Persio, Direttore Centrale Innovazione, Marketing, Comunicazione, Formazione, Servizi alle Imprese di Agenzia ICE; Roberto Luongo, Consigliere del Ministro Urso per l’Internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo.

La Sicilia su Amazon: il canale digitale come motore di crescita per il territorio

Secondo l’ultimo Report sull’Impatto economico delle Piccole e Medie Imprese italiane che vendono su Amazon, la Sicilia è tra le regioni di maggiore successo su Amazon, con oltre 1.300 PMI e circa 45 milioni di euro di vendite registrate all’estero nel 2023, segnando un incremento di oltre il 35% rispetto al 2022. Ad aumentare anche il numero di prodotti venduti sul negozio online: nel 2023 le PMI siciliane hanno venduto più di 9 milioni di prodotti, circa il 30% in più rispetto all’anno precedente.

Sulla vetrina Made in Italy di Amazon, il percorso regionale dedicato alla Sicilia ospita circa 150 aziende locali, che offrono ai clienti oltre 15.000 prodotti di eccellenza. Di questi, circa il 30% appartiene alla categoria Home e circa il 20% al Food. Del totale delle aziende laziali presenti nella sezione regionale, più del 50% vende all’estero.

Inoltre, Amazon è presente in Sicilia con due depositi di smistamento a Catania e Palermo dove ha già creato oltre 120 posti di lavoro a tempo indeterminato.

