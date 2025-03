L’arte come un ponte tra passato e presente è un linguaggio senza tempo, capace di catturare l’essenza dell’essere umano e restituirla in forme di straordinaria bellezza. È proprio questo il concetto a cui si è ispirato l’Artista Carmelo Fabio D’Antoni per la sua personale dal titolo: “Le donne nella visione di Carmelo Fabio D’Antoni” – Mostra Omaggio alla Donna – Una visione senza tempo tra sacro e profano. L’esposizione, si terrà presso il prestigioso contesto della Villa delle Arti, Contea del Caravaggio, a cui è annesso lo studio dell’Artista, nonché sede del M.A.S. (Movimento Artistico Stilnovista) di cui al momento, il Maestro Carmelo Fabio D’Antoni è l’unico esponente. Il progetto verrà inaugurato venerdì 21 Marzo 2025 alle ore 20.00 e sarà visitabile ad ingresso gratuito, esclusivamente su prenotazione fino al 21 Maggio 2025. La mostra vuole essere un omaggio alla donna che secondo la visione dell’Artista è una figura da sempre presente nell’arte e nella cultura, eterna musa ispiratrice di grandi capolavori e simbolo di mistero, forza e delicatezza. Come avvenimento unico ed interessante, nel corso della serata, il Maestro D’Antoni darà vita a un’opera su tela e a una modellazione dal vivo, offrendo al pubblico un’esperienza artistica particolarmente coinvolgente.

L’inaugurazione è programmata per venerdì 21 marzo, data che simboleggia il momento del risveglio e che rende pertanto ancora più significativo il messaggio della mostra, che rappresenta una finestra su cui lo spettatore pone lo sguardo alla vera forza delle donne, al risveglio spirituale, alla speranza e al miracolo della vita che rinasce. La serata verrà presentata dal dott. Enzo Stroscio, Direttore Generale Editoriale di Globus Magazine Network.



Carmelo Fabio D’Antoni, un pittore ritrattista figurativo il cui stile è un’armoniosa fusione che si ispira ai poeti del Dolce Stil Novo e ai Preraffaelliti, due correnti artistiche che si intrecciano in una poetica raffinata ed evocativa, una visione dell’arte che esalta l’armonia, la bellezza ideale e la spiritualità. Le sue opere rievocano il fascino delle miniature medievali e la delicatezza delle figure quattrocentesche, pur rimanendo profondamente attuali. L’influenza preraffaellita emerge nella minuziosa cura dei dettagli, nella resa luminosa della pelle e nella profondità degli sguardi, che sembrano rivelare un’anima segreta, non tralasciando lo studio delle luci e delle ombre di ispirazione caravaggesca. Attraverso il suo stile inconfondibile, D’Antoni trasforma ogni ritratto in una narrazione visiva, un racconto sospeso tra realtà e simbolismo, dove il tempo si dissolve per lasciare spazio all’eternità, consacrando l’artista a novello e unico rappresentante pittorico di questo particolare stile. Un tributo alla femminilità tra sacro e profano. La mostra rappresenta la donna in tutta la sua essenza. Le opere esposte raccontano una femminilità poliedrica, capace di incarnare sia la purezza angelica sia la sensualità terrena senza mai scadere nel volgare, ma sublimando la sacralità della maternità e il mistero della bellezza. Luce e ombra, grazia e passione si intrecciano sulle tele dell’artista, dando vita a figure eteree ma intense, che sembrano emergere da un tempo indefinito. Il chiaroscuro caravaggesco enfatizza i volumi e dona alle composizioni una drammaticità raffinata, mentre la scelta dei colori crea atmosfere sognanti e avvolgenti.

Questo progetto rappresenta un’occasione unica per entrare nell’universo pittorico di Carmelo Fabio D’Antoni e lasciarsi trasportare da una narrazione visiva e visionaria che fonde mitologia, storia e introspezione psicologica nella contemporaneità dove ogni opera diventa uno specchio in cui il pubblico può ritrovare emozioni, ricordi e suggestioni. La donna come ponte tra umano e divino. Attraverso le sue opere, l’artista esplora il ruolo della donna come intermediaria tra il mondo terreno e quello spirituale. Le sue figure femminili sono vere e proprie icone di una bellezza che trascendono l’effimero e si radicano in un’aura di sacralità. Le sue muse incarnano “l’eterno femminino”, un concetto che unisce dolcezza e determinazione, fragilità e potere. Ogni pennellata sembra restituire alla donna il suo posto primordiale nella storia dell’umanità, celebrandone la capacità di generare vita, sogni e bellezza.

Ad ospitare la mostra è la suggestiva Contea del Caravaggio – Villa delle Arti, un vero e proprio santuario dell’arte, dove ogni opera diventa parte di un dialogo profondo tra artista e spettatore, un luogo di incontro e confronto, dove il mestiere dell’arte viene riscoperto e valorizzato nella sua dimensione più autentica. Qui, l’artista condivide il proprio sapere con il pubblico, spiegando le tecniche pittoriche, il significato delle sue opere e il percorso che porta alla loro creazione. All’interno della Contea del Caravaggio si trova anche lo studio d’arte, un ambiente intimo e affascinante, dove l’artista lavora ai suoi capolavori e accoglie appassionati, collezionisti e allievi. Qui il visitatore ha l’opportunità di osservare da vicino il processo creativo, comprendere la complessità della pittura figurativa e immergersi nel mondo dell’arte in modo autentico e diretto. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla fruizione superficiale delle immagini, la Contea del Caravaggio rappresenta una resistenza culturale, un luogo dove l’arte torna ad essere esperienza, riflessione e scoperta.

La Mostra sarà inaugurata venerdì 21 marzo alle ore 20:00, presso Contea del Caravaggio – Villa delle Arti, via Rimini 1 – San Giovanni La Punta (CT)



In occasione dell’evento, saranno presenti per i saluti istituzionali:



Dott. Antonino Bellia, Sindaco di San Giovanni La Punta (CT)



Dott. Marco Nunzio Rubino, Sindaco di Sant’Agata Li Battiati (CT)

Nel corso dell’incontro interverrà la Dott.ssa Gabriella Marventano, Psicologa Analista, che offrirà un’analisi di approfondimento sull’arte del Maestro Carmelo Fabio D’Antoni.





Ingresso gratuito – solo su prenotazione: https://www.museolaconteadelcaravaggio.com/prenota-la-tua-visita/





per informazioni: www.museolaconteadelcaravaggio.com





Note biografiche





Nato a Catania, Carmelo Fabio D’Antoni è un artista che si è saputo ispirare alla tradizione della pittura classica preraffaellita, alla poesia e alla sensibilità del Dolce Stil Novo, fondendoli in un suo personalissimo messaggio legato alla contemporaneità della società moderna. Fin dalle prime esperienze formative nelle antiche botteghe d’arte, ha appreso i segreti delle tecniche tradizionali per poi reinventarle in chiave moderna, fondando una corrente pittorica, di cui al momento è l’unico rappresentante, che celebra la figura femminile. Le sue opere danno vita a una donna musa ispiratrice, guerriera eterea, simbolo di speranza, bellezza, spiritualità e nobiltà d’animo. Artista dal tratto raffinato, D’Antoni dà vita a modelle che, lontane dall’essere mere immagini, si fanno portatrici del messaggio che trova nella massima espressione dell’arte, la forza della Donna. Attraverso le sue tele, l’artista crea un ponte tra passato e presente, fondendo la maestria classica con l’innovazione stilistica, in un dialogo vibrante che rievoca la poetica del Dolce Stil Novo e il concetto della Donna Angelo. La “Donna Angelo” di D’Antoni è un ideale estetico, un archetipo filosofico che unisce la delicatezza eterea dell’ispirazione divina alla forza terrena della donna. Essa incarna la visione secondo cui la bellezza autentica nasce dalla fusione armoniosa tra corpo e spirito, trasformando la figura femminile nella custode di valori quali amore, compassione e rigenerazione interiore. In questa luce, la Donna Angelo diventa un simbolo quasi sacrale, un invito a riflettere sulla connessione profonda tra l’umano e il divino, e sulla capacità dell’arte di elevare l’anima. Il percorso di Carmelo Fabio D’Antoni, attraverso esibizioni internazionali in musei e gallerie, offre a chi osserva un’esperienza visiva che trascende il tempo. Con la sua arte, D’Antoni omaggia la bellezza e la forza delle donne e rinnova un’eredità artistica millenaria, invitando lo spettatore a riscoprire il valore intrinseco della poesia e della spiritualità nell’arte, trasformando ogni sua mostra in un vero e proprio messaggio di speranza e di bellezza.





Il Maestro Carmelo Fabio D’Antoni matura la sua vena artistica nel prezioso contesto della sua terra , nutrendosi di secoli di storia e di cultura qui presenti. Poliedrico per definizione, cresce nelle botteghe dei più grandi maestri contemporanei, sperimentando tecniche e stili che lo hanno portato a trovare il suo percorso nella sublimazione della figura femminile . Nel 2017 si accosta al Sommo Poeta Dante Alighieri, creando opere ispirate alla Divina Commedia. L’Artista si accosta così al pensiero letterario “Stilnovista”, e decide di riprenderne la filosofia fondando una corrente pittorica . La sua personale crescita, travagliata e sofferta, lo ha portato a conquistare, malgrado la sua giovane età, massimi livelli. La storia lo ricorderà sempre come l’uomo sceso all’inferno passando per i 4 elementi fino a giungere alla sua massima levatura di “ Pittore del Dolce Stil Novo”. Sua è la frase coniata “ La massima espressione dell’arte è la forza della Donna” L’Artista ha colto il valore spirituale della forza del vero amore, la donna, sublimandolo nelle sue tele. Uomo sensibile e rispettoso, da sempre contraddistinto da uno spirito elevato, il D’Antoni sa cogliere il bello nelle forti e accese espressioni degli occhi seducenti e ammalianti, ma mai volgari dei suoi soggetti, che trasforma in donne mitologiche e storiche. Dalla Grecia alla Scandinavia, passando per l’Europa e L’Inghilterra, l’artista trasforma le sue modelle, alcune volte uscite dalla sua fervida immaginazione, in immortali guerriere, vive e sacre, eteree guardiane del suo tratto sempre preciso e disciplinato . Negli anni la carriera del Maestro si è evoluta in una costante e continua crescita nel mondo artistico internazionale esponendo in vari Musei, Fondazioni e Gallerie a Roma, Firenze,Torino Messina ,Bonn, Baden Baden, Colonia, Berlino, Chicago, Los Angeles, Miami, Vienna, Bruxelles, Praga, Sofia, Spoleto, Perugia, Andria, Foggia, Catania, Siracusa, Palermo ecc.







https://www.facebook.com/profile.php?id=100095326271313

https://www.maestrodantoniarte.com

www.museolaconteadelcaravaggio.com

Luogo: Contea del Caravaggio – Villa delle Arti , Rimini , 1, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

