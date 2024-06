Un libro che racconta l’esperienza del Presidio di Palermo dal giorno dell’invasione russa in Ucraina nel febbraio di due anni fa: “Corpi e parole di donne per la pace” (Navarra editore), un testo che dice ‘”Fuori la guerra dalla storia”. Sarà presentato ad una Marina di Libri (Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola 80 #Palermo ) giovedì 6 giugno ore 18. Ci saranno: Valeria Andò, Daniela Dioguardi, Fausta Ferruzza, Mimma Grillo, Stefania Macaluso.



Un presidio permanente che nel primo anno di guerra si è svolto ogni settimana e poi, dal febbraio 2023, il 24 di ogni mese, per ricordare il giorno dell’invasione dell’Ucraina.

che prende vita “alla Statua”, davanti al monumento ai caduti, un luogo simbolico per sottolineare la necessità di un cambiamento di sguardo volto a cancellare l’idea stessa del sacrificio patriottico, della dimensione di valore e di eroicità ad esso connessa ed evidenziare, invece, tutta la tragicità che la perdita di vite umane inevitabilmente comporta.



Lo spunto era arrivato dall’Unione Donne in Italia e l’associazione Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UDIPALERMO l’ha rilanciato, coinvolgendo altri gruppi di donne palermitane: Le Rose Bianche – Donne CGIL – Coordinamento Donne ANPI – Emily – Donne Caffè filosofico Bonetti – Fidapa Palermo Felicissima – Il femminile è politico – #governodilei – Donne no Muos no war – CIF – Le Onde – Arcilesbica



Luogo: Villa Filippina, piazza San Francesco Di Paola, 80, PALERMO, PALERMO, SICILIA

