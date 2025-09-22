Trasferta etnea per “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di un’adolescente in fuga” (Mediter), il libro di esordio di Betty C. (319 pagine), edito da Mediter Italia (foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci).

Sarà presentato alle 19 di martedì 23 settembre, nella Sala Conchita D’Agata – Expo, Pedara, nell’ambito della VII edizione di “ETNABOOK”, festival presieduto da Cirino Cristaldi, il cui tema di quest’anno è “Resistere”. A dialogare con l’autrice sarà Gilda Sciortino.

Un libro che, grazie alla scrittura fluida e immediata di questa giovane autrice palermitana, ci aiuta a capire il mondo degli adolescenti attraverso i suoi occhi, aiutandoci a capire quel vuoto che, in molti casi, li porta anche ad assumere sostanze stupefacenti, ma che crea anche una rottura con il contesto sociale di appartenenza, prima di tutte con la famiglia. Un viaggio che Betty C. ci aiuta a fare insieme a lei tra delusioni e ricadute, fino alla rinascita.





Luogo: Sala Conchita D’Agata – Expo, PEDARA, CATANIA, SICILIA

