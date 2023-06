In data 09-06-2023 si è svolta una manifestazione di protesta pacifica a Palermo davanti le carceri del Pagliarelli e Ucciardone ( foto in didascalia) e contestualmente davanti tutti i carceri della Sicilia da parte del sindacato di categoria Si.Na.PPe per dare voce alla carenza di personale in tutta la regione, specialmente per gli istituti di Palermo Pagliarelli, Ucciardone , Siracusa, Catania, Trapani, Sciacca, Caltanissetta.

Il Segretario Generale Aggiunto Nicola Lauricella, dice “basta” a turni massacranti e chiede al Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria un minimo di 500 nuove unità, attingendo dalle graduatorie della mobilità a domanda e con l’ assegnazione in regione dei nuovi agenti di Polizia Penitenziaria del 181° corso di formazione, che terminera’ nel mese di Luglio 2023.

Protesta fatta anche contro le continue aggressioni subite da parte del personale, che continua a dare il proprio contributo ogni giorno con sacrificio , con uno stato silente, che ha propagandato tanto l’abolizione del reato di tortura, il taser al Corpo di Polizia Penitenziaria ma ancora ad oggi nulla è stato fatto.

È il momento che lo Stato si occupi anche di un Corpo di Polizia attualmente abbandonato a sé stesso.

il Segretario Provinciale Si.Na.PPe

Dott. Mirko Chiarello

