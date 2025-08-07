“Una manovra concreta e orientata al territorio, che tiene insieme emergenze, fragilità e sviluppo. Frutto di un lavoro condiviso, in cui il gruppo Mpa-Grande Sicilia ha dato un contributo decisivo con proposte ed emendamenti mirati al bene della Sicilia”.

Così i deputati regionali del gruppo Mpa-Grande Sicilia on. Roberto Di Mauro, on. Ludovico Balsamo, on. Giuseppe Carta, On. Giuseppe Lombardo, on. Gianfranco Miccichè commentano l’approvazione della manovra con interventi concreti per affrontare emergenze e rilanciare la Sicilia.





Emergenza idrica e infrastrutture. Per fronteggiare la grave crisi idrica, sono stati stanziati fondi per la messa in funzione degli impianti di dissalazione di Trapani, Gela e Porto Empedocle: 9,9 milioni nel 2025, 25,3 milioni nel 2026 e 32 milioni nel 2027. A questi si aggiungono oltre 6 milioni di euro per interventi urgenti sulle dighe siciliane.

Sostegno agli enti locali e gestione dei rifiuti. Venticinque milioni di euro andranno a supportare i bilanci dei comuni costretti a trasferire i rifiuti fuori regione, mentre ulteriori 20 milioni sono stati stanziati come premialità per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata, che abbiano superato il 60%.

Sanità: 40 milioni per ridurre le liste d’attesa. Particolare attenzione è stata riservata alla sanità, con lo stanziamento di 40 milioni di euro nel 2025 per prestazioni aggiuntive di medici e infermieri, al fine di abbattere le liste d’attesa. Priorità sarà data ai malati oncologici e ai disabili gravissimi.





Inclusione e disabilità. Il Fondo per la Disabilità viene potenziato con ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027. Tuttavia, è stato evidenziato che tali risorse non bastano a coprire tutte le richieste per l’assegno di cura, motivo per cui è stato presentato un ordine del giorno per un ulteriore incremento del fondo.

Lotta alla povertà e sicurezza nei territori. Rifinanziata con 5 milioni di euro la legge contro la povertà approvata a giugno. In tema di sicurezza, sono stati destinati 15 milioni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei comuni siciliani.

Scuola e viabilità. Nel settore dell’istruzione sono previsti 8,3 milioni di euro per l’acquisto di nuovi scuolabus, soddisfacendo 126 richieste da parte dei comuni, soprattutto delle aree interne. Oltre 5 milioni saranno invece destinati a interventi straordinari di manutenzione nelle scuole pubbliche. Infine, 55 milioni di euro sono stati stanziati per la manutenzione delle strade provinciali, con priorità alle aree interne della Sicilia.

