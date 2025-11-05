Da anni migliaia di candidati della Sicilia occidentale (in particolare dalle province di Palermo, Trapani e Agrigento) sono costretti a recarsi a centinaia di chilometri per raggiungere Siracusa e sostenere le prove dei concorsi pubblici nazionali. Una situazione paradossale che, oltre ad essere palesemente illogica, genera diseguaglianze sociali inaccettabili.

“Non tutti – dichiara Emanuele Maria Marino, consigliere dell’Ottava Circoscrizione del Partito Democratico – possono permettersi le spese di viaggio e di alloggio per sostenere la prova di un concorso pubblico in un luogo così lontano. È una questione di equità sociale e di rispetto del principio di vicinanza geografica dei candidati, sancito dal D.P.R. 82/2023, che stabilisce che il Dipartimento della Funzione Pubblica sia l’organo preposto all’individuazione delle sedi concorsuali”.





“Già da oltre due anni – prosegue Marino – ho depositato in Consiglio una mozione che propone di utilizzare la Fiera del Mediterraneo come sede concorsuale per la Sicilia occidentale. Un’infrastruttura ampia, accessibile e che già ospita molti altri eventi”.

Il Consigliere fa sapere, sul punto, di avere già contattato gli uffici competenti e che nei prossimi giorni parlerà con il dirigente preposto per approfondire la questione.





“Ringrazio il Presidente dell’Ottava Circoscrizione, Marcello Longo, per avere posto il tema all’ordine del giorno delle nostre sedute di Consiglio, ed il gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che con l’on. Valentina Chinnici prima firmataria ha presentato un’interrogazione sull’argomento. Segnalo anche la disponibilità informale manifestata dall’Assessore Forzinetti, che si è detto favorevole all’utilizzo della Fiera del Mediterraneo per questo scopo”.

“Le strutture ci sono – conclude Marino – ora serve la volontà politica per porre fine a questa ingiustizia intollerabile e garantire pari opportunità a tutti i cittadini della Sicilia occidentale”.

Luogo: Fiera del Mediterraneo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

