La tutela e la messa in sicurezza del litorale trappetese rappresentano un’azione prioritaria per proteggere la costa, garantire la pubblica incolumità e rilanciare l’economia turistica del territorio. Con questo obiettivo, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Santo Cosentino, ha avviato ufficialmente le procedure necessarie affinché l’Ufficio Tecnico proceda con la redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza dell’intero litorale, che comprende le spiagge di Lido Casello, Praiuledda, Ciammarita e San Cataldo.





L’intervento nasce dalla forte criticità causata dai recenti ed eccezionali fenomeni di erosione costiera e dalle mareggiate, che hanno severamente compromesso la fruibilità e la stabilità degli arenili e delle opere di sostegno a protezione della fascia costiera. La misura punta ad affrontare concretamente il rischio geomorfologico e a restituire piena sicurezza e fruibilità a tutti i tratti di costa interessati. In modo particolare, la progettazione prevede il posizionamento di frangiflutti e il ripascimento della costa dell’intero territorio comunale, intervenendo in maniera organica su tutte e quattro le spiagge.





“La salvaguardia del nostro litorale – ha dichiarato il sindaco Santo Cosentino – e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori rappresentano una priorità assoluta per la nostra Amministrazione. Con l’avvio formale delle procedure di progettazione esecutiva facciamo un passo decisivo verso la realizzazione delle opere. Il completo recupero e la difesa delle spiagge di Lido Casello, Praiuledda, Ciammarita e San Cataldo sono fondamentali non solo per la tutela dell’ambiente e del suolo, ma anche per garantire continuità e prospettiva al tessuto socio-economico, turistico e commerciale della nostra comunità”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.