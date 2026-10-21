La musica dal vivo torna protagonista nel cuore di Palermo con “Due note e una putia”, la nuova rassegna musicale organizzata da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola. Da venerdì 30 ottobre, ogni settimana a partire dalle 21, il locale proporrà serate di musica acustica, buon cibo, cocktail e intrattenimento, con protagonisti artisti della scena palermitana e siciliana. L’ingresso è libero.





La rassegna nasce per offrire al pubblico un appuntamento fisso del venerdì sera, tra sonorità pop, rock, indie e blues, reinterpretazioni acustiche e brani da cantare insieme. Un’occasione per vivere la musica dal vivo in un ambiente informale e conviviale, nel centro di Palermo.

Ad aprire il calendario, venerdì 30 ottobre, saranno i Free Jumpers, duo formato da Laura Di Vittorio e Marcello La Guardia, con un repertorio pop-rock acustico che attraversa la musica italiana e internazionale. In scaletta brani di Carmen Consoli, Mina, Malika Ayane, Nina Zilli, Elisa e Nada, insieme a successi di Stevie Wonder, Amy Winehouse, Morcheeba, Alanis Morissette, Cranberries, 4 Non Blondes, Anouk, Paolo Nutini, Michael Jackson e The Beatles.





Venerdì 6 novembre sarà la volta dei Wine & Rock, progetto acustico con Mimmo Di Bari, alla chitarra e loop station, e Rocco Tarantino alla voce e armonica blues. Il duo rilegge brani che appartengono alla memoria musicale collettiva attraverso arrangiamenti dinamici e personali. Chitarra, voce e loop station si intrecciano per dare nuova veste a canzoni conosciute, mantenendone l’identità e valorizzandone le sfumature.

Il 13 novembre saliranno sul palco i The Brogers Project, formazione composta da Francesco Palazzolo ed Edoardo Ansaldi, tra i giovani progetti musicali emergenti della Sicilia. Il loro repertorio spazia tra indie-pop e blues, con sonorità contemporanee, e uno stile originale.

Venerdì 20 novembre spazio ai Double F, duo formato da Francesco Vannini e Francesco Ribaudo, che proporrà un viaggio tra grandi successi pop italiani e internazionali, con brani degli 883 tra i momenti più attesi della serata.





Il 29 novembre la rassegna proseguirà con i Dimmi di Sì, protagonisti di un repertorio pop italiano e internazionale nel quale troveranno spazio, in particolare, le canzoni di Lucio Battisti.

La direzione artistica di “Due note e una putia” è affidata al giornalista Vassily Sortino.

L’appuntamento è ogni venerdì sera da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola, a Palermo, con inizio alle 21.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni di un tavolo è possibile contattare il numero telefonico 328 1360214, oppure lo 091 323722.

Luogo: PPP, piazza san francesco di paola Palermo, 40

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