CATANIA, 2 aprile 2025 – Con Underoof, trio sperimentale tra i musicisti Goran Milosevic, batterista serbo; Roberto Fiore, bassista catanese; e Alfredo Giammanco, palermitano alle percussioni e all’elettronica, prosegue sabato 5 aprile la rassegna “Intermittenze” che torna nella sua sede abituale, quella del Tinni Tinni Arts Club di via Scuto 19 (zona Castello Ursino).

A Catania il trio Underoof propone l’album “Land of Monkeys”, primo progetto della band, nata nel 2023 come sezione ritmica della più estesa “MiC Open Orchestra” (Music in the Circle), progetto internazionale condiviso da diversi partner e ideato dall’associazione catanese Darshan che, tra il 2022 e il 2025 ha prodotto residenze artistiche e concerti in Lettonia, Serbia, Olanda, Ungheria e Italia coinvolgendo musicisti da tutta Europa. Da qui l’esperienza di Underoof e il loro primo album, che nasce come un flusso di improvvisazione: registrato a Belgrado nell’aprile 2024, è pubblicato con le etichette discografiche MiC e Mhodì.





Lo stile è una summa tra jazz, elettronica e D&B (drum & bass, ovvero batteria e basso). Composto da 12 tracce che raccontano un percorso lungo tre anni che si sviluppa attraverso le avventure condivise dai singoli musicisti nel corso dei loro viaggi e concerti in Europa. Le atmosfere funky e psichedeliche trasportano in contesti di periferie urbane e post industriali dal brutalismo dell’est Europa a sensazioni e linguaggi da club berlinese. Un viaggio a tratti cosmico attraverso la natura e la tecnologia in modo circolare che raffronta l’itinerario dell’uomo/scimmia paragonando la conoscenza (apparentemente) evoluta dell’essere umano con gli istinti propri della specie animale a cui egli stesso appartiene.

“Intermittenze”, terza edizione della rassegna di musiche trasversali, è un progetto di respiro internazionale firmato da Mario Gulisano, associazione culturale Darshan, con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea (Areasud).





I concerti proseguono sabato 10 aprile – eccezionalmente da Zō Centro Culture Contemporanee – con SIO Sicilian Improvisers Orchestra, special guest Thollem McDonas (10 aprile). A seguire, dopo la pausa pasquale, si torna al Tinni Tinni con Vibrato Quartet – Note di Felicità Rossiniana (30 aprile), Duo Venus Valentina Campione / Sofia Campanella (1 maggio); Duo Eugenia Cantone / Alessandra Pafumi (2 maggio). Chiusura sabato 3 maggio con Ketty Teriaca, pianista, e l’album “Da Lontano”: ospite speciale il compositore e chitarrista Giovanni Seneca.

Il progetto “Intermittenze” è realizzato con parte del contributo dell’11,27% della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo e Spettacolo e con il sostegno di Nuovoimaie – I diritti degli artisti. Ingresso 5 euro al Tinni Tinni, 10 euro Zō Centro Culture Contemporanee e Monk Jazz Club. Biglietti al botteghino. Info/Whatsapp 331 4861931.

Luogo: Tinni Tinni, Via Scuto, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

