Nasce l’Albo dei Motociclisti® (A.D.M.®)



Il registro ufficiale dedicato alla categoria motociclistica, ispirato agli albi professionali.

In Italia ci sono oltre 8 milioni di motociclisti. Nel mondo, oltre 300 milioni.

Eppure, fino a ieri, non esisteva un registro ufficiale che li rappresentasse.

Ora esiste.

Non è un club. Non è un gruppo.

È un registro ufficiale.

L’Albo dei Motociclisti® (A.D.M.®) è il primo e unico registro ispirato agli albi professionali, nato per offrire un’identità formale e riconosciuta a una categoria rimasta per troppo tempo senza voce: i motociclisti.

Un’innovazione nel mondo delle due ruote che attribuisce ai biker un’identità ufficiale, vantaggi esclusivi e un senso di appartenenza unico, proprio come avviene per avvocati, medici, architetti o ingegneri.

I Pilastri dell’A.D.M.®

Riconoscimento Ufficiale

Un’identità formale per ogni motociclista.

Unificazione

Abbattimento delle barriere tra gruppi. L’A.D.M.® unisce senza cancellare l’identità individuale.

Vantaggi Esclusivi

Servizi, convenzioni e codici sconto riservati agli iscritti.

Dalla Certificazione alla Community

Un attestato ufficiale, una card personale, ma anche gruppi, eventi e fratellanza.

I Numeri dell’A.D.M.®

650 iscritti: motociclisti che hanno scelto di essere parte del registro ufficiale.

30 gruppi affiliati: realtà motociclistiche presenti su tutto il territorio italiano.

60 partner ufficiali: aziende e attività, in Italia e all’estero, che offrono vantaggi agli iscritti.

La crescita è continua e inarrestabile. L’A.D.M.® si espande in tutta Europa, rafforzando giorno dopo giorno il proprio potere rappresentativo verso enti e istituzioni.

Valori e Obiettivi Rivoluzionari

Abbattimento delle Barriere

Superare le divisioni imposte da iscrizioni obbligatorie ad altre organizzazioni per accedere a eventi e servizi.

Unificazione della Categoria

Costruire un’identità condivisa, che trascenda club o gruppi specifici e valorizzi ogni singola appartenenza.

Movimento a Scopo Umanitario

L’A.D.M.® punta a diventare una forza positiva, capace di attivare iniziative concrete per il bene comune.

L’Affiliazione – Dai Principi Templari

L’affiliazione gratuita all’A.D.M.® è aperta a club, gruppi e ASD motociclistici e si ispira a un codice di valori cavallereschi:

Rispetto reciproco

Lealtà tra motociclisti

Responsabilità sulla strada

Perché affiliarsi?

Un biker iscritto, ovunque vada, non è mai solo.

Da Milano alla Sardegna, grazie alla rete di affiliati A.D.M.®, troverà sempre qualcuno pronto ad accoglierlo, supportarlo e condividere la strada.

Cosa riceve un iscritto

Riconoscimento ufficiale

Certificato di appartenenza

Card virtuale nominativa

Attestato personale firmato

Inserimento nel registro online

Community e networking

Accesso ai gruppi WhatsApp regionali

Partecipazione a eventi e uscite ufficiali

Accoglienza dai gruppi affiliati

Connessione con biker che condividono valori comuni



Vantaggi esclusivi

Codici sconto da oltre 60 partner

Convenzioni in tutta Italia e all’estero

Agevolazioni presso officine, negozi e attività collegate

Prossimamente

Uno strumento esclusivo e senza precedenti per tutti gli iscritti: un’innovazione che potenzierà ulteriormente l’identità motociclistica.

Chi può iscriversi all’A.D.M.®?

Chiunque abbia una moto può iscriversi liberamente, senza obbligo di far parte di club o associazioni.

L’A.D.M.® non chiede di abbandonare la propria appartenenza, ma invita a riconoscersi in qualcosa di più grande: l’identità di motociclista.

Quanto costa iscriversi?

Solo 2,99€ all’anno (quota simbolica, che non aumenterà mai) per essere ufficialmente parte di questa rivoluzione.

Un Progetto che guarda al futuro

Obiettivi ambiziosi

Espansione internazionale: portare l’A.D.M.® oltre i confini italiani.

Riconoscimento istituzionale: diventare interlocutore ufficiale con le istituzioni.

Tutela dei motociclisti: promuovere sicurezza e responsabilità sulla strada.

Progetti in fase di sviluppo

Iniziative umanitarie

Nuove partnership

Uno strumento esclusivo digitale riservato agli iscritti

La Rete Territoriale

L’A.D.M.® ha nominato delegati regionali per garantire una presenza capillare e reale sul territorio:

Toscana : Simone Soloni



: Simone Soloni Piemonte : Salvatore Bagnale

: Salvatore Bagnale Sardegna : Luca Dessi

: Luca Dessi Campania : Gennaro Granata

: Gennaro Granata Puglia : Enzo De Rosa, Leonardo Bellocchio

: Enzo De Rosa, Leonardo Bellocchio Lombardia : Saverio Lupica Spagnolo

: Saverio Lupica Spagnolo Molise: Gaetano Della Posta

Il Ruolo dei Delegati

I delegati rappresentano ufficialmente l’A.D.M.® sul territorio. Coordinano attività regionali, supportano i biker iscritti e diffondono i valori dell’Albo, mantenendo un collegamento costante con la sede centrale.

La visione del Fondatore – Fabio La Rosa

Fondatore e CEO dell’A.D.M.®

“Il fragore della mia prima moto ha acceso qualcosa dentro di me. Un fuoco che non si è mai spento.

Crescendo, ho capito che non bastava vivere questa passione.

Doveva esserci qualcosa di più grande, qualcosa che ci unisse tutti.

Mi sono chiesto: perché noi motociclisti non abbiamo un Albo, come i professionisti?

Un registro, sì. Ma vero, ufficiale, riconosciuto.

Così è nato l’Albo ufficiale dei Motociclisti®.

Non siamo qui per creare divisioni.

Siamo qui per collegare le persone, riscoprire l’uguaglianza e dimostrare che insieme possiamo costruire qualcosa di più grande e significativo.”

Una Storia che Vale. Una Realtà da Raccontare.

È l’inizio di una rivoluzione fondata sull’identità, la fratellanza e la passione.

Se siete una redazione, un giornalista o un blogger, questa è una storia che merita attenzione.

Siamo disponibili per approfondimenti, interviste, servizi esclusivi e reportage sulle attività dell’A.D.M.®.

Info e Contatti Utili

Email: info@albodeimotociclisti.it

Telefono: +39 327 9190656

