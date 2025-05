Simbolo di sport e inclusione sociale, l’evento ha già raccolto più di 400 adesioni, ecco i dettagli e le informazioni per il traffico veicolare.

Sabato 10 e domenica 11 maggio torna “Mondello Cup”, la gara di Triathlon Sprint e Aquathlon giovanile organizzata dalla Now Team Asd e giunta ormai alla nona edizione. L’evento nel corso degli anni è diventato una tappa imperdibile per gli atleti dilettanti, le famiglie e i turisti, grazie alle straordinarie bellezze paesaggistiche che Mondello offre.

La gara si sviluppa su una distanza “sprint”: 750 metri nel suggestivo golfo di Mondello, 20 km in bicicletta all’interno dell’incantevole Parco della Favorita, e 5 km lungo il lungomare di Mondello. La Mondello Cup è anche simbolo di inclusione sociale, estendendo la partecipazione ai bambini e ragazzi con l’Aquathlon Kids e Youth, con un’età tra i 6 anni e i 19, dando l’opportunità di gareg-giare anche ai paratriatleti.

Si prevedono che circa 400 atleti in totale che prenderanno parte alla competizione, creando uno spettacolo capace di coinvolgere non solo gli atleti e i loro accompagnatori, ma anche migliaia di spettatori, come un vero e proprio show a cielo. Questo evento da anni porta con sé un indotto turi-stico significativo, con un impatto positivo sull’industria alberghiera, grazie alla capacità della manifestazione di attrarre partecipanti da tutta Italia. In collaborazione con strutture alberghiere sono state intraprese partnership con strutture alberghiere, sia nelle vicinanze di Mondello che nel centro città.

Modifiche al traffico sono previste da un’ordinanza del Comune, scaricabile attraverso questo link: https://www.comune.palermo.it/novita/ordinanza-n-487-del-18042025/

“Ancora una volta lo sport diventa fattore di valorizzazione della città e il Comune di Palermo è lieto di sostenere la manifestazione organizzata dalla Now Team – afferma il sindaco Roberto Lagalla. – Il parco della Favorita e il lungomare di Mondello sono lo scenario perfetto per una di-sciplina come il triathlon che sempre più accoglie appassionati come dimostrano i numeri di que-sta edizione. Rivolgo il mio ringraziamento agli organizzatori della Mondello Cup che rappresenta l’opportunità per generare un momento di aggregazione attraverso lo sport e valorizzazione del territorio”.

“L’amministrazione comunale sostiene la nona edizione della Mondello Cup di triathlon – dice l’assessore al turismo e sport Alessandro Anello – perché oltre a essere una manifestazione di alto valore sportivo è anche un appuntamento di interesse turistico con tanti atleti in arrivo da tutta l’I-talia. Il turismo sportivo è un segmento in crescita sul quale stiamo puntando: il turista non è solo l’atleta che si muove per una gara, ma anche l’amatore, gli accompagnatori, gli spettatori. Palermo ha le carte in regole per essere sempre di più una meta di riferimento per ospitare le più importanti competizioni sportive nazionali e internazionali”.

“Mangia’s è orgogliosa di essere al fianco delle associazioni che creano valore per il territorio at-traverso uno dei vettori più nobili: lo sport. Sostenere iniziative come la Mondello Cup rientra per-fettamente nella nostra visione, che punta a restituire valore al territorio e a generare un impatto positivo per la comunità” afferma Marcello Mangia, Presidente dei Mangia’s Resort partner della manifestazione.

“Sono certo che anche quest’anno la Mondello Cup offrirà un contributo significativo al movimen-to del triathlon in Sicilia, come dimostra l’elevato numero di iscritti. La nostra mission è trasfor-mare questa manifestazione in un’opportunità concreta di valorizzazione per la città, affinché Pa-lermo possa affermarsi tra le destinazioni turistiche più attraenti e sostenibili del Mediterraneo” conclude Daniele Di Gregoli, della Now Team.





