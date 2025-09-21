Si è svolta stamattina la riunione del coordinamento provinciale di Noi Moderati CT, primo appuntamento dopo il congresso regionale della compagine centrista guidata dal presidente Maurizio Lupi e dal coordinatore nazionale on. Saverio Romano.

L’assemblea, presieduta dal coordinatore provinciale Emanuele Pezzino e dal presidente e membro della direzione nazionale on. Marco Forzese, alla presenza del coordinatore cittadino Ivan Vanin e di tutto il gruppo dirigente locale, ha discusso varie tematiche di carattere politico sia nazionale che locale e ha visto susseguirsi numerosi e qualificati interventi di merito.

Noi Moderati continua la sua azione anche nel territorio catanese, per rafforzare l’area di centro del centro-destra ed essere punto di riferimento dei tanti moderati che oggi non si sentono rappresentati, svolgendo tutte quelle politiche utili a tutela di famiglie, imprese e giovani che permettano di miglorare gli standard di qualità di vita e supportare il tessuto economico e sociale del territorio.

Di particolare interesse la discussione sulla situazione in cui versano la città di Catania e il suo hinterland, oggi sotto pressione per numerose emergenze in atto, dalla sicurezza, ai rifiuti, alla viabilità e la gestione dei trasporti, per finire alla crisi del commercio e alle difficoltà di organizzare un modello turistico virtuoso e realmente attrattivo; ostacoli che frenano fortemente il suo sviluppo e la sua competitiva’ futura.

Noi Moderati, chiede all’amministrazione comunale di Catania a 2 anni dall’insediamento, pur apprezzandone lo sforzo programmatico fatto e alcuni interventi messi in atto, un netto cambio di passo nell’ azione amministrativa e di dare seguito a politiche e progetti concreti che portino alla risoluzione delle tante problematiche irrisolte ed a creare uno sviluppo della città concreto, per raggiungere gli standard europei di qualità che merita.

Troppa attenzione al rigore nei confronti delle azioni dei cittadini non contraccambiate con l’esercizio di servizi con i necessari standard di qualità ed efficienza, rischiano di vessare sempre più i cittadini,creando una frattura sociale nei rapporti tra politica e società civile che in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo non può certamente essere tollerato.

Si richiede, inoltre, la convocazione urgente del consiglio della città metropolitana che a distanza di mesi dall’insediamento non ha ancora fatto decollare la macchina amministrativa utile allo sviluppo dell’intero hinterland catanese.

Noi Moderati, sempre pronta al dialogo, intende porsi come forza di confronto costruttivo, stimolo e supporto, per contribuire a rendere la città di Catania e il suo territorio provinciale, un’area di grande interesse economico- sociale, garantendo quelle politiche che ne permettano lo sviluppo concreto e l’affermazione di un modello di città di rango europeo che merita di raggiungere.





Coordinamemto provinciale Noi Moderati Catania

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

