Domenica 21 settembre Ortigia Film Festival entra nel vivo delle proiezioni. Alla Sala Teatro Massimo a partire dalle 21:00, la serata di apertura. Alle 21:30, in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, due cortometraggi in anteprima regionale: “In re minore – La speranza rinasce dalle macerie” di Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini. Il corto è stato presentato alla 82Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice Production Bridge.

9 aprile 2009, Alberto, un vigile del fuoco segnato da un drammatico passato, entra in un bar deserto durante il telegiornale che racconta le distruzioni e le vittime del terremoto in Abruzzo, avvenuto tre giorni prima. Tormentato dal ricordo di un evento tragico, riconosce in un vecchio trofeo un simbolo del suo dolore. Al termine della proiezione incontreranno il pubblico il regista Antonio Maria Castaldo e il produttore Gianpietro Preziosa.

A seguire, sempre di Antonio Maria Castaldo, il pluripremiato corto “Gli elefanti”. Cosa significa saper comprendere con empatia cosa succede nella vita delle persone a noi vicine? In questa storia che racconta un salvataggio, i personaggi si troveranno più volte, e in relazione tra di loro, esplorando le proprie ed altrui sensibilità. Incontra il pubblico Antonio Maria Castaldo.





Alle 22:00, per il Concorso Lungometraggi, l’anteprima regionale di “Orfeo” di Virgilio Villoresi che vede nel cast, tra gli altri, Luca Vergoni, Giulia Maenza, Aomi Muyock e Vinicio Marchioni. Il film racconta la storia di Orfeo, che fin da bambino, immaginava storie fantastiche attorno a una villa abbandonata di fronte a casa sua, teatro di leggende mai chiarite. Pianista solitario e visionario, durante una serata al Polypus – il locale dove suona abitualmente il suo pianoforte – incrocia lo sguardo di Eura. Ne nasce un amore travolgente e assoluto, ma lei cela un segreto inconfessabile. Al termine della proiezione Q&A con il regista e la protagonista Giulia Maenza.





A Seguire, alle 23:30, in collaborazione con Terre di Cinema, la proiezione speciale in anteprima regionale di “Sulla Terra Leggeri” di Sara Fgaier, con: Andrea Renzi, Sara Serraiocco, Emilio Scarpa, Lise Lomi, Maria Fernanda Candido. Gian, un professore di etnomusicologia sessantacinquenne, lotta con l’oscurità causata da un’improvvisa amnesia ma frammenti del passato, emergono nella sua mente e lo perseguitano. Incontra il pubblico la regista Sara Fgaier.





In Arena Minerva, alle 20:30, la proiezione speciale e anteprima regionale di “Amata” di Elisa Amoruso. Nel cast Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. “Amata” racconta due vite che si sfiorano senza incontrarsi, legate da fili invisibili e scelte capaci di cambiare un destino. Con uno sguardo intimo, sensuale e profondamente umano, “Amata” esplora attraverso il corpo e l’anima delle sue protagoniste cosa significa scegliere e amare. Al termine della proiezione la regista Elisa Amoruso incontra il pubblico.





A seguire, alle 22:30, per Cinema & Musica “Franco Califano – Nun ve Trattengo” di Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini. Con Lele Vannoli, Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Maurizio Mattioli. Il racconto si apre negli studi di Radio Radicale, dove una trasmissione dedicata a Califano diventa il filo sonoro che lega ricordi, aneddoti e musica. Incontra il pubblico Lucy De Crescenzo, distributrice del film.





Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’Associazione culturale Sto arriva

Da quest’anno si avvale anche di un Comitato Culturale composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis.

Nel corso degli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Unesco.

ndo!.Li.Ro’.

Luogo: Siracusa, Piazza Minerva, 1, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.