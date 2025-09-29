Mondello si prepara a vivere un’edizione da record della XII Palermo International Half Marathon – Coppa Packitalia, in programma domenica 19 ottobre con partenza alle ore 9.30 dall’Antico Stabilimento Balneare. La manifestazione, ideata e organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello, si conferma uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi del calendario podistico nazionale e internazionale.

Sono già 1.300 gli atleti iscritti in rappresentanza di 40 Paesi del mondo, di cui 700 stranieri e oltre 300 provenienti da regioni italiane diverse dalla Sicilia, ma le iscrizioni restano aperte e i numeri sono destinati a crescere ulteriormente, segno di un evento che continua ad attrarre sportivi e appassionati da ogni latitudine. La XII Palermo International Half Marathon assegnerà quest’anno anche il titolo italiano assoluto FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) di mezza maratona.





Una corsa che parla tante lingue. La Palermo International Half Marathon – Coppa PackItalia non è soltanto una gara, ma un autentico crocevia di culture. In cima alla classifica delle presenze straniere c’è la Francia, con ben 180 atleti, seguita da Polonia (127), Gran Bretagna (79) e Repubblica Ceca (47). Ma la corsa richiamerà anche runners da Colombia, Canada, Sudafrica, Finlandia, Cina e Giappone, a dimostrazione della dimensione ormai globale della manifestazione.

“Quest’anno i numeri ci confermano che la Palermo International Half Marathon è diventata un appuntamento atteso dal pubblico internazionale – sottolinea Nando Sorbello – la presenza di così tanti stranieri, unita a quella dei podisti italiani, ci permette di unire sport e turismo, trasformando la gara in un’occasione per raccontare Palermo al mondo”.





Conferenza stampa. Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi nei locali della Sirenetta di Mondello, ha partecipato l’assessore comunale al Turismo e Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, che ha sottolineato come: “La Palermo International Half Marathon rappresenti un’occasione straordinaria per promuovere la città nel mondo. Sport e turismo corrono insieme in un evento che fa crescere Palermo come capitale dell’accoglienza”. Il dirigente generale del Dasoe dell’assessorato regionale della Salute, Giacomo Scalzo, ha ribadito “l’importanza dello sport come prevenzione, in linea con il percorso di salute e benessere che le istituzioni vogliono incentivare”. Presenti, anche il vicedirettore della Tgr Rai, Roberto Gueli, il delegato provinciale del CIP, Stefano Saitta, il presidente provinciale della Federazione Medico Sportiva, Beppe Virzì, e il presidente della Fondazione AIRC Sicilia, Michele Semilia, che hanno confermato il loro sostegno a una manifestazione che coniuga valori sportivi e sociali.

Gare e percorsi. La manifestazione prevede due prove competitive certificate a livello internazionale: la mezza maratona e la 10 km – Trofeo Nuova Sport Car. Ci sarà spazio anche per chi vuole vivere una giornata dal sapore diverso con due Walkathon non competitive: la 10 km e la “Muoviti per AIRC” di 3 km, con parte del ricavato destinato alla ricerca contro il tumore al seno.





Il percorso della gara, ormai diventato un classico, è di grande fascino: partenza e arrivo a Mondello, con i runner che attraverseranno il litorale, il Parco della Favorita, il centro città e alcuni dei luoghi più iconici di Palermo, offrendo così un’esperienza sportiva unica che coniuga la sfida agonistica alla bellezza paesaggistica.

Running Sicily e Running Europe Tour. La Palermo International Half Marathon sarà valida quale quarta tappa del Running Sicily – Trofeo Packitalia e seconda prova del nuovo circuito internazionale Running Europe Tour, che lega Varsavia, Palermo e Malta in un’unica classifica per atleti che prenderanno parte a tutte e tre le competizioni.

Expo, pacco gara e diretta TV. Il ricco pacco gara potrà essere ritirato venerdì 17 ottobre (ore 15-19) e sabato 18 ottobre (ore 10-19) all’Arena Sirenetta di Mondello, dove verrà allestito anche l’Expo della manifestazione, punto di incontro per atleti, sponsor e curiosi.

Domenica 19 ottobre, alle 9.30, lo start ufficiale darà il via alla gara, che sarà seguita in diretta da TRM con tre ore di programmazione.





Sport e cultura: visite guidate gratuite. Grazie all’organizzazione, gli atleti stranieri potranno vivere un’esperienza che va oltre la corsa. Sabato 18 ottobre sono previste due visite guidate gratuite:

· Palermo Arabo-Normanna e Palermo Barocca al mattino, con itinerario che toccherà Cattedrale, Cassaro, Quattro Canti, Fontana Pretoria e le chiese simbolo della città.

· Palermo Felicissima al pomeriggio, alla scoperta della città liberty e della Belle Époque, tra Teatro Massimo, Politeama e il nuovo waterfront del porto.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Sorbello – è di coniugare sport, cultura e promozione turistica. Ringrazio le istituzioni e gli sponsor che sostengono con convinzione questa manifestazione, perché senza di loro non sarebbe possibile offrire un evento di questo livello che unisce corsa, storia e accoglienza”. La manifestazione è realizzata grazie al supporto di Plasticseurope Italia, R.G. Consulting, acqua Sabrinella, Karhu e Sirenetta Mondello.

Premi e riconoscimenti. A margine della presentazione ufficiale, l’organizzazione ha consegnato tre riconoscimenti ad altrettanti dirigenti che hanno dato lustro allo sport siciliano: Antonio Castiglia per il Giro podistico di Castelbuono, Roberto Oddo per lo SportFilm Festival e Giancarlo La Greca per l’impegno nel mondo paralimpico.

