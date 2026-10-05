Di venerdì 02/10/2026, l’elezione dell’Avvocato Ester Mauriello quale Segretario Generale della Federazione Confintesa FDR. L’elezione è scaturita a seguito del Congresso svoltosi a Palermo in Via Giovan Battista Vaccarini, 01.

L’elezione è avvenuta all’unanimità. Il Dr. Fabio Migliore è stato eletto quale Vicesegretario Generale della Federazione.



Faranno parte del Consiglio Generale della Federazione:

1. Ester Mauriello (S.G.);

2. Fabio Migliore (Vice S.G.);

3. Alessandro Fundarò (Componente);

4. Fabio Siciliano (Componente);

5. Rosa Maria Di Maggio (Componente);

6. Gerlando Argento (Componente).





Era presente al congresso il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale di Confintesa Palermo e Sicilia e Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, queste le sue dichiarazioni in merito alla elezione: “Ester è già stata Commissario della Federazione dipendenti Regionali, sono sicuro che con l’aiuto del suo Vice Fabio Migliore, riuscirà a ridare luce e trasparenza a questa federazione che dopo svariate vicende aveva subito un lento declino in questi ultimi tempi”.

“Ringrazio i convenuti al Congresso per avermi concesso la loro fiducia e avermi dato l’onore e l’onere di reggere e guidare questa federazione; da soli non si va da nessuna parte e sono sicura che grazie all’aiuto della squadra che con me oggi è stata eletta dai nostri delegati, riusciremo a fare grandi cose”, queste le dichiarazioni dell’Avv. Ester Mauriello, Neosegretario Generale della Federazione Confintesa FDR.

Luogo: Segreteria Generale Confintesa FDR, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.