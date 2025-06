Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Palermo per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: lunedì 23 giugno, arriveranno il delegato nazionale Anci Immigrazione e la responsabile nazionale della Rete Sai per conoscere la rete dell’accoglienza del sistema Sai Palermo

Una giornata per riflettere sulla governance dell’accoglienza del Comune di Palermo e dei suoi tre progetti del Sistema accoglienza integrazione-Sai: quello definito “Ordinari”, che accoglie adulti e famiglie, anche monoparentali; quello definito “Msna”, che accoglie minori stranieri non accompagnati; quello definito “Ds-Dm” che accoglie persone migranti con disabilità mentali o specifiche. Il Sai Palermo, attivo dal 2014, oggi ha una capacità di accoglienza di 181 “Ordinari”, 240 “Msna” e 4 “Ds-Dm” ed è curato dalla Unità organizzativa “Casa dei Diritti” del Comune di Palermo, la cui responsabile, Dott.ssa Angela Errore, è anche la responsabile del Sai Palermo.

Il programma

Si comincia alle ore 9.30 nella sede dell’Anci Sicilia (palazzo Ferrovie, via Roma, 19) per l’incontro di punta della settimana.

A fare gli onori di casa, Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore all’accoglienza dei migranti del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli e Angela Errore, responsabile della U.O. “casa dei Diritti” e dei progetti Sai del Comune di Palermo.



Tema dell’incontro, L’ecosistema Sai. La Rete, la governance, il territorio. Sarà una riflessione sul sistema di accoglienza pubblico in Italia e su come, a Palermo, il Sai stia creando un “ecosistema” che integra il territorio a partire dalle persone che accoglie.

La giornata prevede tre momenti:

– dalle ore 9:30 alle ore 11:00, dopo i saluti istituzionali di Paolo Amenta, Roberto Lagalla e Fabrizio Ferrandelli, sono previsti gli interventi, coordinati da Angela Errore, di Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e delegato nazionale Anci “Immigrazione, politiche per l’integrazione e accoglienza” e Virginia Costa, responsabile “Servizio centrale Sai”

– dalle ore 11:00 alle ore 12:00, La governance: le parole di chi prova a farla. Sono previsti gli interventi di Laura Nocilla, psicologa e direttore di esecuzione del progetto Sai “Ordinari”; Maria Puccio, assistente sociale del progetto Sai “Ordinari”; Anna Rita Di Cola, assistente sociale del progetto Sai “Ordinari”; Antonina Nobile, assistente sociale e direttore di esecuzione del progetto Sai “Msna”; Patrizia Pappalardo, assistente sociale del progetto Sai “Msna”; Giuseppe Candolfo, coordinatore del progetto Sai “Msna”; Vincenzo D’Amico, esperto legale del Sai Palermo; Gabriella Debora Giorgione, esperto comunicazione del Sai Palermo.

– dalle ore 12:00 alle ore 12:30, La rete e il senso di stare insieme: gli Enti gestori. È previsto l’intervento di Fabrizio Laudicina, coordinatore di “Casa Kemonia”, una delle sedi “Ordinari” del Sai Palermo. Sono previsti eventuali altri interventi liberi.

– dalle ore 12:30 alle ore 13.30, Quando SAI di essere nel posto giusto: Palermo e le sue mille risorse. Interverranno: Vito Zingales, Prefettura di Palermo; Ornella Dino, ASP Palermo; Andrea Caponnetto, Casa dei Diritti; Elisa Galli, Medici senza frontiere; Francesca Pruiti, Accura-centro sociosanitario di prossimità; Maria Chiara Monti, Centro Penc; Daniele Papa, Cledu.

«L’accoglienza delle persone migranti, in un sistema che ne garantisca la presa in carico, la cura e l’accompagnamento all’autonomia e ad una vita perfettamente integrata nel nostro tessuto connettivo cittadino, è una scelta di intelligenza sociale e relazionale che come assessorato intendiamo portare avanti e che il Sai Palermo sta dimostrando», dichiara l’assessore all’Accoglienza dei migranti, Fabrizio Ferrandelli.

—

Per info sul Sai Palermo visitate il nostro portale sai.comune.palermo.it, oppure la nostra pagina Facebook e il nostro profilo IG.

stampa e media possono chiedere info a: +39 328 364 6830 | comunicazionesai@comune.palermo.it





Luogo: Sede Anci Sicilia, Via Roma, 19, PALERMO, PALERMO, SICILIA

