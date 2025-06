Tipo segnalazione: Fotonotizia

di Vittorio Spadoni

Ieri Palermo ha risposto presente. In migliaia hanno riempito le strade del centro per un Pride che non è stato solo festa, ma voce potente di una comunità che chiede rispetto, diritti, visibilità. Una giornata straordinaria, dove l’arcobaleno ha colorato non solo le bandiere e i volti, ma anche l’anima di una città che, ancora una volta, ha dimostrato di essere viva, accogliente, plurale. Musica, balli, sorrisi, abbracci. Ma anche cartelli, slogan, striscioni che parlavano chiaro: c’è ancora tanto da fare per una società pienamente inclusiva, dove nessuno si senta mai fuori posto, mai invisibile. Dal concentramento iniziale fino al corteo lungo le vie storiche, Palermo ha mostrato tutta la sua bellezza e la sua energia. Tanti i giovani, tantissime le famiglie, associazioni, gruppi venuti da ogni angolo della Sicilia. E poi i volti: emozionati, fieri, liberi. Il Pride 2025 ha portato con sé un messaggio semplice ma potente: l’amore non si spiega, si vive. Non si giudica, si rispetta. E i diritti non sono privilegi, ma fondamenta su cui costruire un domani migliore per tutte e tutti. A fine corteo, applausi, musica, discorsi carichi di emozione. Ma soprattutto la consapevolezza che giornate come queste servono a cambiare le cose, davvero. Palermo ha vinto, ancora una volta. E con lei hanno vinto le persone. Tutte. Nessuna esclusa.





Luogo: Strada, Foro italico , PALERMO, PALERMO, SICILIA

