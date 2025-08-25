La suggestiva cornice di Borgo Parrini a Partinico ospiterà il 26 agosto un esclusivo Fashion Shooting dedicato alla nuova collezione “LE BRV”.







L’evento è organizzato da:

Fondazione Costanza

Costanza World Wide Corporation

Alessandro Costanza presidente e Filippo Lo Iacono direttore generale nonché pittore internazionale, in mostra con le sue opere al Castello di Carini fino al 25 settembre.





Tra i protagonisti e partner dell’evento:





Alexandra Gavrilescu Photography

Erik Anthony Hinds dalla California

Edgar Mabboux

Waves and Runwais di Pamela Quinzi

Kilame

Masterset Italia





Moda, creatività e bellezza si incontrano in una giornata che celebra il talento e l’eleganza made in Italy, tra colori mediterranei e atmosfere artistiche.





La Costanza World Wide Corporation è un’impresa strettamente connessa con l’organizzazione Fondazione Costanza. Il direttivo è composto sempre da Alessandro Costanza, che ricopre il ruolo di presidente e general manager, affiancato dall’artista internazionale Filippo Lo Iacono.





La corporation si occupa di reclutare modelle, tecnici e operatori del settore fashion a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di promuovere bellezza, moda e cultura in ogni forma. Grande attenzione è riservata alla diffusione digitale, attraverso canali social, media ed editoria.

Protagoniste di questa iniziativa saranno le ragazze selezionate con notevole esperienza come l’indossatrice e modella Rosy Carta, Martina Tanghetti, Serena Bommarito, Eliana Ciaravino, Miriam Di Giovanni, Ginevra Oliva e altre partecipanti coordinate da Sonia Fontana.









































