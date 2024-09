Il Comune di Petralia Soprana ottiene due importanti finanziamenti. Si tratta di un contributo straordinario di 600 mila euro per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Pianello e di 98 mila euro per la realizzazione di iniziative di promozione turistica. Entrambi sono contenuti nella legge 12 agosto 2024, n. 25 – Interventi finanziari urgenti, approvata dall’Assemblea Regionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 16-8-2024.

A darne notizia è il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso. “Questo risultato straordinario – afferma il primo cittadino – rappresenta un importante riconoscimento al nostro impegno costante per il paese. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine all’Onorevole Antonello Cracolici che si è fatto portavoce delle nostre istanze portandole all’attenzione dell’Assemblea Regionale. Il finanziamento della strada di accesso al depuratore di Pianello – spiega Macaluso – è un atto concreto che arriva dopo anni di sollecitazioni e segnalazioni a tutti i livelli. Il tassello mancante che ci consentirà di rendere operativo il depuratore costruito negli anni novanta e mai entrato in funzione per la mancanza della via di accesso. Finalmente potremo risolvere un annoso problema. Riguardo ai 98 mila euro finalizzati alla promozione turistica – continua il sindaco – tra le iniziative e le azioni di che saranno realizzate ci sarà certamente la valorizzazione di Frate Umile Pintorno, i suoi crocifissi e la sua opera, per porre Petralia Soprana al centro del contesto che ha a che fare con l’artista e per intercettare il turismo culturale e religioso. Proprio quest’anno infatti ricorre il quattrocentesimo anniversario (1624) della realizzazione del primo crocifisso che è custodito nella Chiesa Madre di Petralia Soprana.”

