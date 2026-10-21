LEGALITÀ, FORMAZIONE E PREVENZIONE: SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA CESFAT E RETE NAZIONALE FORENSE REGIONE SICILIA Un’alleanza strategica per promuovere la cultura della legalità, contrastare bullismo e cyberbullismo e rafforzare la prevenzione dei reati.

Un’importante sinergia tra competenze criminologiche, sociologiche e giuridiche prende ufficialmente forma con la firma del Protocollo d’Intesa tra il Laboratorio Nazionale ANS CESFAT di Criminologia e Sociologia Forense, intitolato alla memoria dell’Avv. Cav. Lucio Torcivia e Rete Nazionale Forense. L’accordo nasce dalla volontà condivisa di promuovere iniziative concrete a favore della legalità, della formazione professionale e della prevenzione sociale, attraverso un programma di attività rivolte ai cittadini, alle categorie professionali, alle istituzioni ed in particolare, alle giovani generazioni. A sottoscrivere il protocollo sono stati il Prof. Cav. Andrea Torcivia, Giurista Sociologo Forense e Criminologo , Direttore del CESFAT e l’avv. Carmen Reina, Presidente Territoriale Regionale Sicilia di Rete Nazionale Forense. Alla riunione hanno preso parte, per il CESFAT, i componenti del direttivo: gli avvocati Cesare Faiella, Francesca Tuzzolino, Marco Falcone e Sebastiano Migliore. Per Rete Nazionale Forense erano presenti, oltre al Presidente Territoriale avv. Carmen Reina, l’avv. Fabrizio Dioguardi, consigliere nazionale di Rete Nazionale Forense e l’avv. Daniele Fresta.





L’intesa rappresenta un significativo passo avanti nella costruzione di una rete di collaborazione capace di coniugare l’esperienza forense con gli strumenti della criminologia e della sociologia applicata, trasformando la cultura della legalità in un impegno concreto e condiviso. Tra gli obiettivi prioritari figurano l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio, percorsi di aggiornamento e formazione destinati alle diverse categorie professionali, nonché incontri nelle scuole dedicati alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo, della devianza giovanile e dei reati commessi dai minorenni. Particolare attenzione sarà riservata all’educazione alla responsabilità, al rispetto della persona, all’uso consapevole delle tecnologie digitali e alla diffusione della cultura della legalità quale fondamento della convivenza civile. L’iniziativa intende inoltre favorire il confronto tra professionisti, mondo della scuola e realtà istituzionali, promuovendo interventi di sensibilizzazione e strumenti di prevenzione capaci di rispondere alle nuove sfide sociali e giuridiche.





«La legalità non può essere soltanto un principio da affermare, ma deve diventare un valore da costruire ogni giorno, attraverso la conoscenza, la formazione e la prevenzione», è il messaggio che accompagna questa nuova collaborazione. Un impegno che mira a superare la logica degli interventi occasionali per sviluppare progetti strutturati, continuativi e condivisi. Il protocollo assume inoltre un particolare valore simbolico per il CESFAT, intitolato alla memoria dell’avv. Cav. Lucio Torcivia, nel segno della continuità di un impegno rivolto alla giustizia, alla formazione e alla diffusione dei valori della legalità. Con questa intesa, CESFAT e Rete Nazionale Forense Regione Sicilia rafforzano il proprio impegno comune affinché il sapere giuridico, sociologico e criminologico diventi uno strumento concreto di tutela sociale, soprattutto a favore dei giovani e delle fasce più vulnerabili della comunità. Un’alleanza che guarda al futuro, con un obiettivo preciso: fare della legalità non soltanto un principio da difendere nelle aule giudiziarie, ma una cultura da diffondere nelle scuole, nelle professioni e nella società.

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