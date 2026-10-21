Portare le esigenze dei territori al centro del confronto politico, raccogliere le criticità che quotidianamente affrontano sindaci e amministratori e trasformarle in proposte concrete. È questo l’obiettivo della terza edizione di ‘Patrioti in Comune’, la manifestazione promossa dai Coordinamenti regionale, provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente da Luca Sbardella, Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio, insieme al Dipartimento nazionale Enti Locali, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Airport Hotel di Catania.





La prima giornata, sabato 24 ottobre, si aprirà alle 10.30 con i saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e gli interventi di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, Luca Sangiorgio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Giovanni Magni, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale Sicilia. A introdurre i lavori sarà Luciano Zuccarello, responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia Sicilia. Il programma entrerà nel vivo alle 11.30 con l’intervista al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dedicata al valore dei Comuni italiani nel contesto globale, introdotta da Gianluca Garofalo, presidente di Gioventù Nazionale Catania Città, e condotta da Carlo Alberto Tregua, direttore del Quotidiano di Sicilia.





Nel pomeriggio, alle 15.30, il confronto si concentrerà sull’organizzazione del partito al servizio degli amministratori, con la partecipazione di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti Locali del partito, in videocollegamento dagli Stati Uniti, e Luca Sbardella. La sessione sarà introdotta da Alberto Cardillo e moderata dal giornalista Giuseppe Bianca. Alle 16.30 focus sulle difficoltà quotidiane degli enti locali, tra bilanci, personale, gestione dei rifiuti e tempi amministrativi. Al confronto prenderanno parte Dario Daidone, presidente della Commissione Bilancio dell’Ars, Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Lillo Pisano, deputato alla Camera, Roberto Bonaccorsi, dottore commercialista, Mario Trombetta, segretario generale della Città Metropolitana di Catania, e Giacomo Bellavia, presidente di Servizi Città Metropolitana di Catania. A introdurre la sessione saranno Giampaolo Caruso, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia a Trapani, e Alfio La Spina, sindaco di Sant’Alfio. Modererà il giornalista Francesco Lamiani. La programmazione territoriale sarà al centro, alle 17.30, dell’incontro dedicato a PUG, PUDM e piani paesaggistici, con gli interventi di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Giuseppe Battaglia, dirigente generale del Dipartimento regionale Urbanistica, Mauro Scaccianoce, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, Alessandro Amaro, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania, e Luca Sangiorgio, assessore all’Urbanistica del Comune di Catania. Introdurranno Maurizio Erbicella, ingegnere esperto urbanista, ed Edmondo Pappalardo, sindaco di Trecastagni. Moderatore Paolo Battiato, professionista esperto in pianificazione territoriale e paesaggio.





La giornata proseguirà alle 18.30 con una riflessione sul ruolo della Sicilia tra Europa e Mediterraneo, evento collaterale di ECR, promosso e introdotto dall’on. Ruggero Razza, deputato di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo. Interverranno Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Scarpinato, assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Giuseppe Milazzo, deputato di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, sindaco di Avola, e Viviana Lombardo, assessore alla Digitalizzazione del Comune di Catania.





A chiudere la prima giornata, alle 20.30, sarà una cena di lavoro articolata in 15 tavoli tematici, pensati per raccogliere idee, proposte e buone pratiche direttamente da amministratori, dirigenti, parlamentari e partecipanti. I temi spazieranno da cultura e istruzione ad ambiente, Europa, enti locali, sicurezza urbana, turismo, infrastrutture, sviluppo economico, professioni, bilanci, ecologia, politiche giovanili, salute, transizione digitale e agricoltura. L’obiettivo è fare in modo che il confronto non si esaurisca nella manifestazione, ma contribuisca alla costruzione della piattaforma programmatica che Fratelli d’Italia presenterà agli elettori nel 2027. Le proposte raccolte durante i tavoli saranno sintetizzate in schede di lavoro, con l’intento di trasformare le esperienze amministrative in indicazioni operative. La partecipazione ai tavoli tematici può essere prenotata attraverso il sito www.patriotiincomune.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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