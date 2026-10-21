Le previsioni de IlMeteo.it

Piogge localmente fino a 100 millimetri in 24 ore, vento forte e temperature massime in calo: mercoledì 21 ottobre 2026 una perturbazione atlantica attraversa l’Italia, interessando soprattutto Lombardia, Nord-Est e regioni tirreniche. Il fronte, arrivato dopo aver coinvolto la Penisola Iberica e la Francia meridionale, si sposta progressivamente verso est e poi verso sud.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, il passaggio della perturbazione sarà seguito da un miglioramento nella giornata di giovedì. La pausa, tuttavia, potrebbe essere breve.

Già venerdì 23 ottobre un nuovo impulso instabile potrebbe raggiungere il Nord-Ovest, prima di estendersi alle regioni centro-meridionali durante il fine settimana.

L’Italia si prepara quindi a una sequenza di giornate caratterizzate da condizioni variabili, con piogge, vento e temperature più vicine ai valori autunnali.

Maltempo mercoledì 21 ottobre: dove sono previste le piogge più intense

La fase più impegnativa del primo peggioramento è prevista per mercoledì 21 ottobre.

Durante la mattinata le precipitazioni interesseranno diverse regioni settentrionali e centrali. In Liguria i fenomeni saranno in progressivo esaurimento, mentre le piogge continueranno a coinvolgere Lombardia e Triveneto.

Il maltempo raggiungerà anche Toscana, Umbria e Lazio, con precipitazioni diffuse e localmente intense.

Al Sud, la Campania sarà tra le prime regioni interessate dal peggioramento. Successivamente il fronte avanzerà verso le altre aree meridionali, fino a coinvolgere Calabria e Sicilia.

La distribuzione delle piogge non sarà uniforme.

Secondo le stime riportate da iLMeteo.it, gli accumuli potranno raggiungere localmente 100 millimetri nell’arco di 24 ore in Lombardia, nel Nord-Est e soprattutto lungo i settori costieri di Toscana, Lazio e Campania.

Si tratta di valori massimi previsti per alcune aree, non di quantitativi attesi indistintamente in tutte le località delle regioni interessate.

Nel corso della giornata, il miglioramento inizierà dai settori occidentali del Nord, mentre il sistema perturbato proseguirà verso est e verso sud.

Vento forte fino a 40-50 km/h: Scirocco, Libeccio e poi Maestrale

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un’intensificazione della ventilazione.

Per mercoledì, le previsioni indicano venti forti fino a 40-50 km/h, con raffiche, sulle regioni centrali e meridionali.

La direzione del vento cambierà durante l’evoluzione del sistema.

In una prima fase prevarranno correnti di Scirocco, seguite dal Libeccio. Con l’avanzamento della perturbazione, la ventilazione ruoterà infine da Maestrale.

Questa successione accompagnerà lo spostamento del fronte e il cambiamento delle condizioni atmosferiche sulle diverse regioni.

Il vento resterà uno degli elementi da seguire anche dopo il passaggio delle piogge più intense. In particolare, la ventilazione di Maestrale contribuirà a mantenere una certa variabilità durante la giornata di domenica.

Temperature in discesa: massime quasi ovunque sotto i 20 gradi

Oltre alle precipitazioni, il peggioramento porterà una diminuzione generalizzata delle temperature massime.

Secondo le previsioni, i valori diurni faticheranno a superare i 20°C e si riporteranno in prossimità delle medie climatiche del periodo, scendendo localmente anche al di sotto.

Il calo termico accompagnerà quindi il ritorno di condizioni tipicamente autunnali.

Non si tratterà soltanto di una giornata piovosa: il cambiamento interesserà anche la ventilazione e le temperature, con effetti destinati a proseguire nei giorni successivi.

La tendenza indica infatti massime quasi ovunque inferiori ai 20°C anche durante la fase che porterà al fine settimana.

Giovedì 22 ottobre migliora, ma sul Nord-Est resta qualche pioggia

Giovedì 22 ottobre la perturbazione tenderà ad allontanarsi dall’Italia.

Il miglioramento sarà più evidente sulle regioni centrali, dove è previsto tempo prevalentemente buono, e su quelle meridionali, dove le condizioni atmosferiche torneranno generalmente più stabili.

Al Nord, invece, potranno persistere precipitazioni residue sul Triveneto.

Sull’arco alpino sono previste anche nevicate oltre i 2.000 metri di quota, mentre sul resto delle regioni settentrionali torneranno condizioni più soleggiate.

La giornata offrirà dunque una pausa rispetto al maltempo di mercoledì, soprattutto nelle zone dove il fronte avrà già completato il proprio passaggio.

Le indicazioni meteorologiche, però, non descrivono l’avvio di una fase stabile destinata a durare per tutto il fine settimana.

Un nuovo sistema instabile potrebbe infatti avvicinarsi all’Italia già il giorno successivo.

Venerdì 23 ottobre, nuova perturbazione possibile sul Nord-Ovest

Il miglioramento di giovedì potrebbe interrompersi rapidamente.

Per venerdì 23 ottobre, iLMeteo.it segnala la possibilità che un nuovo impulso instabile raggiunga il Nord-Ovest.

Le precipitazioni sono attese soprattutto sulla Liguria orientale, con particolare attenzione al settore di Levante.

Sulle altre regioni settentrionali il peggioramento dovrebbe risultare meno esteso, secondo la distribuzione dei fenomeni indicata nella previsione.

Al Centro è atteso un aumento della nuvolosità, mentre al Sud e sulle Isole il tempo dovrebbe rimanere in prevalenza stabile.

La giornata di venerdì rappresenterà quindi una fase di transizione tra l’allontanamento della prima perturbazione e il possibile arrivo di nuovi fenomeni.

L’evoluzione prevista suggerisce che le condizioni meteorologiche possano cambiare nuovamente nel giro di poche ore, soprattutto sulle regioni affacciate sul Mar Ligure.

Sabato 24 ottobre, le piogge tornano verso il Centro-Sud

La nuova fase instabile dovrebbe proseguire sabato 24 ottobre, quando il fronte è previsto in movimento lungo le coste tirreniche verso il Meridione.

Le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud, riportando condizioni di instabilità dopo il miglioramento delle giornate precedenti.

L’evoluzione prospettata per sabato conferma una caratteristica di questa fase meteorologica: le perturbazioni non rimarranno ferme sulle stesse aree, ma attraverseranno progressivamente la Penisola.

Dopo il peggioramento più esteso di mercoledì, il secondo passaggio potrebbe dunque interessare nuovamente le regioni tirreniche e meridionali.

La previsione non indica per sabato quantitativi di pioggia paragonabili ai massimi stimati per mercoledì. Il dato dei 100 mm in 24 ore riguarda la prima perturbazione.

Domenica 25 ottobre, torna il sole ma il Maestrale non si ferma

Per domenica 25 ottobre la tendenza descrive un miglioramento più diffuso.

La giornata dovrebbe risultare prevalentemente soleggiata, con l’eccezione di locali rovesci al Sud.

Il tempo, però, non sarà necessariamente del tutto stabile.

La presenza di una ventilazione sostenuta di Maestrale contribuirà infatti a mantenere condizioni di variabilità residua, soprattutto sulle aree meridionali.

Il fine settimana si chiuderebbe così con un quadro meteorologico differente rispetto all’inizio della settimana: meno precipitazioni diffuse, ma ancora vento e temperature contenute.

La tendenza resta quella di un periodo pienamente autunnale, caratterizzato dall’alternanza tra passaggi perturbati e pause più soleggiate.

Meteo dal 21 al 25 ottobre: le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 21 ottobre: piogge diffuse e vento forte

Nord: precipitazioni soprattutto al mattino su Lombardia e Triveneto, con accumuli localmente fino a 100 mm in 24 ore. Miglioramento progressivo a partire da ovest, con fenomeni in esaurimento sulla Liguria.

Centro: piogge diffuse, localmente intense, su Toscana, Umbria e Lazio. Venti forti fino a 40-50 km/h, con raffiche.

Sud e Isole: peggioramento inizialmente in Campania, con rovesci in estensione alle altre regioni meridionali, comprese Calabria e Sicilia. Venti forti fino a 40-50 km/h, con raffiche.

Giovedì 22 ottobre: migliora quasi ovunque

Nord: residue precipitazioni sul Triveneto e neve sulle Alpi oltre i 2.000 metri. Sole sulle altre zone.

Centro: condizioni prevalentemente buone.

Sud e Isole: generale miglioramento.

Venerdì 23 ottobre: nuove piogge al Nord-Ovest

Nord: possibili precipitazioni al Nord-Ovest, soprattutto sulla Liguria di Levante.

Centro: nuvolosità in aumento.

Sud e Isole: tempo generalmente stabile.

Sabato 24 ottobre: peggiora al Centro-Sud

Il nuovo fronte dovrebbe scendere lungo il versante tirrenico, portando precipitazioni sulle regioni centrali e meridionali.

Domenica 25 ottobre: sole prevalente, vento e qualche rovescio

Tempo generalmente soleggiato, salvo locali rovesci al Sud. Il Maestrale manterrà una certa variabilità. Le temperature massime resteranno quasi ovunque inferiori ai 20°C.