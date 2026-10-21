Palermo. Uil e UilTucs Sicilia hanno inviato una formale diffida alle principali catene della grande distribuzione operanti nell’Isola, tra cui Lidl, Eurospin, MD, Gruppo Arena, Penny Market e Gruppo Rocchetta, chiedendo un riscontro scritto entro 48 ore. Al centro le conseguenze dello sciopero degli autotrasportatori sui rifornimenti e sull’organizzazione del lavoro nei punti vendita. Dalle segnalazioni dei lavoratori emergono richieste di uscita anticipata, mancate presentazioni al turno e possibili rientri in servizio con preavviso minimo, in attesa dell’arrivo delle merci. Situazioni che rischiano di tradursi in decurtazioni salariali, imposizione di ferie e permessi o modifiche arbitrarie degli orari. “Il rischio d’impresa non può essere scaricato sui lavoratori – affermano il commissario Emanuele Ronzoni, e la segretaria generale Ida Saja -. Chi si presenta regolarmente al lavoro mette a disposizione la propria prestazione e non può subire penalizzazioni per criticità estranee alla propria responsabilità”. La Uil chiede alle aziende disposizioni chiare e uniformi in tutte le strutture, il pieno rispetto di norme e contratti collettivi e garanzie concrete su retribuzioni, turni ed eventuali richiami in servizio. In assenza di risposte puntuali, il sindacato valuterà tutte le iniziative sindacali e legali, incluso il coinvolgimento degli organi ispettivi. “Salari, orari e garanzie contrattuali non sono concessioni aziendali, ma diritti da rispettare», concludono Ronzoni e Saja.





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