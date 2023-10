Pronte le iscrizioni al 15° Anno Accademico 2023-2024 di UNITRE, l’Università delle Tre Età, del Comune di Canicattini Bagni, aperta a tutti i cittadini che vorranno arricchire o approfondire il proprio baglio di conoscenze e di saperi, attraverso i vari corsi in programma, laboratori, iniziative culturali e collaborazioni istituzionali.

L’inaugurazione del 15° Anno Accademico, come rende noto il Sindaco Paolo Amenta, è prevista per venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 17:30 nell’Aula consiliare del Comune in via Principessa Iolanda 51.

Sarà il Prof. Salvo Sequenzia, semiologo e scrittore, a tenere la Lectio Magistralis dell’inaugurazione del nuovo anno accademico, con l’intervento del gastroenterologo Prof. Pietro Ferrara.

L’UNITRE di Canicattini Bagni è diretta dal Prof Giuseppe Di Mari ed è animata e gestita come sempre con la collaborazione del Centro Studi S. Tommaso d’Aquino di Siracusa, del Centro Diurno Anziani e l’impegno professionale e solidale di tanti docenti ed esperti che in modo volontario continuano a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze anche in questo 15° anno di vita.

L’Università delle Tre Età canicattinese oltre ad occuparsi di discipline mediche, storico letterarie e scientifiche, promuove l’aggregazione, il benessere psicofisico, l’esercizio cognitivo, affettivo emozionale e socio-relazionale, l’invecchiamento attivo e lo sviluppo di competenze plurime, allarga di anno in anno la propria offerta formativa con i seguenti corsi:

Yoga, Ortotrofia, Aroma Terapia, Musica, Canto, Teatro, Artigianato decorativo, Pneumatologia, Medicina sportiva, Ginnastica dolce, Giornalismo, Corso di Spiritualità, Conoscenza del territorio.

Saranno a disposizione dei corsisti: medici, nutrizionisti, docenti, esperti nei vari settori della scienza e del sapere, e rappresentanti delle istituzioni.

L’iscrizione e la partecipazione a UNITRE, che tra i suoi compiti ha anche quello di favorire l’incontro intergenerazionale tra giovani e meno giovani, uniti in uno scambio di conoscenze ed esperienze, è gratuita e si conclude con il conseguimento di un diploma di merito.

I moduli per l’iscrizione possono essere richiesti e presentati allo Sportello del Comune (piano terra Palazzo Municipale) o essere scaricati dal sito www.comunedicanicattinibagni.it dall’apposita finestra dedicata a UNITRE dove sono pubblicate tutte le informazioni necessarie.

Gli incontri si svolgeranno una volta a settimana, il venerdì, nelle ore pomeridiane.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

