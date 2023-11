FRA I PREMIATI IL DG DELLE NAZIONALI DI PALLAVOLO LIBENZIO CONTI

E IL GIORNALISTA MAURIZIO NICITA, AUTORE DEL LIBRO “LA STOCCATA VINCENTE”

Lunedì 11 dicembre ore 20.00 al Grand Hotel Villa Itria, Viagrande

Lo sport e le sue molteplici componenti. Quelle più “visibili” sono i campioni che lo animano. Ma ci sono anche altre importanti figure: i dirigenti che organizzano tutto nei minimi dettagli o coloro che raccontando le gesta degli sportivi le rendono in un certo senso immortali.

Il Galà dello Sport, premio giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione, da sempre ha dato spazio ad ogni realtà che orbita intorno al pianeta sport. Nel 2023, fra i premiati ci saranno anche il direttore generale delle nazionali di volley Libenzio Conti e il giornalista Maurizio Nicita.

Due ulteriori protagonisti che arricchiscono un parterre ricchissimo di personalità sportive che saliranno sul palco a ricevere la “Castagna d’argento”, come Davide Tizzano, Lorenzo Patta, Novella Calligaris, Francesco Moser e Marco Mazzocchi.

E non è ancora finita. A breve verranno svelati altri nomi dal Patron Pippo Leone, dal Comitato organizzatore e dalla Giuria presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria affidata a Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Enzo Falzone e Andrea Vidotti.

Il Galà dello Sport si terrà al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande l’11 dicembre con inizio alle ore 20.00.

Maurizio Nicita, giornalista catanese, scrive per La Gazzetta dello Sport da oltre trentacinque anni. Come inviato per la Rosea ha seguito la Nazionale di pallavolo di Velasco negli anni Novanta e dal 2000 quella di calcio, raccontando per entrambe le vittorie dei Mondiali.

Ha pubblicato molti libri con al centro le vicende di sport: “L’oro del volley” (con Alessandro Gullo, GS 1999), “Papaveri e papere” (con Massimo Arcidiacono, Imprimatur 2013), “Lo scudetto della Paoletti 1978. Comanda Catania” (Spe 2018), “Al di là del muro. Storie e leggende del volley azzurro” (Minerva 2023), “La stoccata vincente” (con Paolo Pizzo, Sperling & Kupfer 2016 e nuova edizione 2023, Premio Bancarella Sport 2017), libro da cui è stato tratto il film-tv omonimo.

Libenzio Conti è uno dei pilastri storici della dirigenza della nostra pallavolo. Basti pensare che, dal campo, ha seguito, in ruoli diversi, tutti i mondiali dal 1990 (vinto dall’Italia che poi si aggiudicò anche quelli successivi del ’94 e del ‘98) all’ultimo del 2022 (un nuovo successo azzurro). Dal 2007 è responsabile dell’Area Preparazione Olimpica e Paralimpica in seno alla Fipav. È il direttore generale delle squadre nazionali indoor, di beach volley e di sitting volley. È stato anche team manager della nazionale maschile, femminile e delle rappresentative giovanili dell’Italia. Ha al suo attivo le organizzazioni di importanti eventi pallavolistici e la partecipazione a varie edizioni di Olimpiadi, Campionati del Mondo e Campionati d’Europa.

Il sostegno del Coni e del Comune di Viagrande. Le parole di Enzo Falzone e Salvo Faro. “Il Coni ha da sempre accompagnato il Galà dello Sport – spiega Enzo Falzone, presidente Coni Catania e componente della giuria –. Da presidente provinciale del Comitato Olimpico è un vero piacere vedere quanti grandi protagonisti dello sport italiano si siano succeduti sul palco di questo importante Premio nelle varie edizioni. Pippo Leone ha davvero compiuto un grande lavoro in questi 18 anni e il Galà dello Sport merita il successo che ha”.

“Ringrazio Pippo Leone – spiega il sindaco di Viagrande Salvo Faro – per la scelta di puntare sul nostro comune, in vista in un appuntamento così importante come la diciottesima edizione della Castagna d’Argento. Ho accolto con orgoglio l’opportunità di poter ospitare, nella serata di lunedì 11 dicembre, grandi nomi dello sport nazionale. Spero sia l’inizio di una collaborazione che possa portare alti eventi del genere a Viagrande”.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. E’ organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, assegnate di concerto col Coni) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti Siciliana Recapiti, Tecnocomp, GM Impianti, Newvecagel, Matec Group, Edis Group, B.M.S., MGA Impianti e Supermercati Tocal.

IN TV su Telecolor. Grande ribalta televisiva per il Galà dello Sport quest’anno. La serata infatti sarà trasmessa integralmente dall’emittente Telecolor (canale 11). Due i passaggi previsti: sabato 16 dicembre alle ore 20.45 e domenica 17 dicembre alle ore 23.00.

Luogo: Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, Via Aniante, 3, VIAGRANDE, CATANIA, SICILIA

