“L’accordo raggiunto nel trilogo, grazie al lavoro del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è davvero un risultato eccezionale anche per la tutela del Limone Femminello di Siracusa Igp e per tutti gli altri prodotti Dop e Igp del nostro territorio. Possiamo ancora di più proteggere questa eccellenza italiana e prevenire qualsiasi tentativo di contraffazione o imitazione che potrebbe ingannare i consumatori”. Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia, esprime grande entusiasmo per il risultato ottenuto nel negoziato interistituzionale informale che riunisce rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Ue e della commissione europea.

“Ciò a dimostrazione che l’Europa ha accolto le indicazioni dell’Italia – conclude Cannata – e che il nostro Governo è determinato a difendere l’economia agroalimentare italiana e la qualità dei nostri prodotti. A tal proposito, il ministero ha predisposto una serie di controlli per venire incontro ai produttori che manifestato problemi, urgenze ed esigenze di un settore che sta vivendo un periodo di particolare crisi, a causa ad esempio della commercializzazione sul mercato nazionale di alcuni prodotti provenienti dall’estero e della conseguente alterazione dei prezzi”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.