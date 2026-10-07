Riposto tra i Comuni siciliani che si sono distinti per i risultati ottenuti nella riscossione dei tributi. Per questo motivo all’ente andrà un contributo di 32.600 euro, nell’ambito delle risorse destinate ai Comuni virtuosi. Un risultato che rappresenta un riconoscimento del lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per migliorare la capacità di riscossione dell’ente, rendere più efficiente la gestione delle entrate e rafforzare l’equità nei confronti dei cittadini che rispettano regolarmente i propri obblighi.





Tra i nuovi strumenti introdotti per favorire comportamenti virtuosi e collaborativi da parte dei contribuenti, rientrano incentivi per chi sceglie l’addebito diretto sul conto corrente, con una riduzione tariffaria che potrà arrivare fino al 5 per cento, e condizioni più favorevoli per la rateizzazione a beneficio dei contribuenti virtuosi. Le misure riguardano in particolare Tari e Canone unico patrimoniale e prevedono inoltre un riconoscimento per i contribuenti che scelgono di utilizzare il domicilio digitale e per coloro che non hanno morosità pregresse né sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione. L’obiettivo è costruire un rapporto sempre più improntato alla collaborazione tra Comune e cittadini, premiando chi è in regola e favorendo l’utilizzo di strumenti digitali e modalità di pagamento che rendano più semplice e puntuale l’adempimento degli obblighi tributari.





“Questo risultato ci fa particolarmente piacere perché dimostra che le politiche che abbiamo messo in campo stanno dando i loro frutti – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Migliorare la riscossione dei tributi significa innanzitutto rendere il Comune più solido ed efficiente e, allo stesso tempo, garantire maggiore equità nei confronti dei cittadini che rispettano regolarmente i propri obblighi. Il riconoscimento di 32.600 euro – aggiunge il sindaco – è un risultato concreto che ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa.





Ma vogliamo fare un passo ulteriore: non solo recuperare le somme dovute, ma anche creare le condizioni perché il rapporto tra Comune e contribuenti sia sempre più basato sulla collaborazione. Per questo abbiamo previsto strumenti che premiano chi sceglie di mettersi in regola, utilizza modalità di pagamento più semplici e mantiene un comportamento virtuoso. Una buona amministrazione passa anche dalla capacità di recuperare risorse e di far funzionare meglio la macchina comunale. Continueremo a lavorare – conclude – per migliorare i servizi e utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse disponibili”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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