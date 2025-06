L’assessore del Comune di Riposto Mariachiara Longo rassegnerà venerdì prossimo le proprie dimissioni. Una decisione motivata dall’imminente ritorno in Nord Italia, che rende incompatibile la prosecuzione del mandato con le attuali esigenze professionali. Durante il suo mandato, l’assessore Longo ha seguito con impegno le deleghe a Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Servizi socio-sanitari, Solidarietà sociale, Asilo nido, Minori e Terza età, Rapporti con l’Università e Politiche animaliste, contribuendo alla promozione di iniziative culturali e al sostegno del tessuto educativo e sociale della città.

“Ogni esperienza non è mai fine a sé stessa ma ha valore in quanto concorre a far crescere noi e tutti quelli a cui essa sia intenzionalmente o istituzionalmente votata – ha dichiarato l’assessore uscente Mariachiara Longo – Risponde a tale logica il normale avvicendamento in incarichi amministrativi, la cui turnazione consente di apportare ulteriori contributi personali e professionali. Oggi si conclude il mio mandato amministrativo presso il Comune di Riposto, indotto dalla necessità di rientrare alla mia sede lavorativa nel Nord Italia.





Ringrazio Fratelli d’Italia e quanti hanno inteso assicurarmi la loro fiducia e il loro sostegno con la mia designazione, il sindaco, il segretario, gli assessori, i consiglieri comunali e il personale tutto, per la collaborazione prestata; nonché i giornalisti e gli operatori delle comunicazioni sociali, per l’attenzione e la correttezza sempre riservatami. Alla cara cittadinanza ripostese il più sincero augurio di nuovi ed ancor più edificanti traguardi, nell’operosità, serenità e fraternità”.

Alle parole dell’ex assessore si unisce il primo cittadino, Davide Vasta, che commenta: “Ringrazio Mariachiara Longo per l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati durante il suo mandato. Ha svolto il proprio incarico con spirito di servizio, competenza e correttezza istituzionale. Le sue dimissioni, seppur dettate da motivi comprensibili e personali, rappresentano la conclusione di un tratto di strada percorso insieme con serietà e dedizione. A lei rivolgo, anche a nome dell’amministrazione comunale, un sentito augurio per i suoi futuri impegni professionali e personali”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.