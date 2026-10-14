Due biciclette a pedalata assistita, quattro tablet e quattro stampanti portatili per la rilevazione delle infrazioni e la gestione delle relative sanzioni. La Polizia Locale di Riposto si dota di nuovi strumenti tecnologici e operativi che consentiranno di rafforzare la presenza sul territorio e rendere più snelle ed efficienti le attività di controllo. Le nuove attrezzature sono state acquistate nell’ambito del progetto ‘Riposto Spiagge Sicure’, finanziato dal Ministero dell’Interno con 25 mila euro per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti nelle aree litoranee.





Il progetto, presentato dal Comune di Riposto, era stato approvato lo scorso 5 agosto dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Le due biciclette a pedalata assistita permetteranno agli agenti di raggiungere con maggiore facilità le aree pedonali, il lungomare e le zone difficilmente accessibili ai mezzi a motore. I quattro smartphone e tablet e le altrettante stampanti portatili consentiranno invece di gestire sul posto le attività di rilevazione delle infrazioni e di emissione dei verbali, favorendo una maggiore rapidità nelle procedure e una gestione più efficiente dei controlli. Un investimento che punta a coniugare mobilità sostenibile, innovazione tecnologica e presenza capillare degli agenti, avviando un percorso di modernizzazione delle dotazioni della Polizia Locale.





“Con queste nuove attrezzature compiamo un passo avanti nel percorso di modernizzazione della nostra Polizia Locale – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – Vogliamo mettere gli agenti nelle condizioni di lavorare con strumenti adeguati alle esigenze di oggi, migliorando la capacità di controllo e la tempestività degli interventi. Le biciclette a pedalata assistita consentiranno di presidiare più agevolmente le aree pedonali e il lungomare, mentre le altre dotazioni permetteranno di rendere più rapide ed efficienti le procedure di accertamento delle infrazioni. Investire sulla tecnologia significa rafforzare concretamente i servizi, la sicurezza e il rispetto delle regole sul nostro territorio”.





Soddisfazione anche da parte del comandante della Polizia Locale, Orazio Giovanni Vecchio, che sottolinea l’importanza delle nuove dotazioni per l’attività quotidiana degli agenti. “Questi strumenti rappresentano un supporto concreto al lavoro dei nostri operatori – afferma il comandante Vecchio – Le biciclette a pedalata assistita ci permetteranno di raggiungere con maggiore agilità le zone più frequentate e quelle non accessibili ai veicoli tradizionali. Tablet, smartphone e stampanti, invece, consentiranno di effettuare le operazioni di accertamento e verbalizzazione direttamente sul posto, ottimizzando i tempi e semplificando le procedure. È un’evoluzione che ci permette di puntare su una Polizia Locale sempre più moderna, efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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