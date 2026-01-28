Palermo 28 gennaio 2026 – Un No per difendere la Costituzione. Per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Il comitato della “Società civile per il No nel referendum costituzionale” scende in piazza sabato per difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, a garanzia dei diritti dei cittadini.

Per questo, in occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario, il 31 gennaio alle ore 9 si terrà in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al Tribunale di Palermo, un presidio con un flash mob (ore 9.30).

“La riforma Nordio è inutile per i cittadini e pericolosa per la democrazia. Difendiamo la Costituzione e il diritto dei cittadini ad una giustizia che sia davvero uguale per tutti. Esprimiamo anche la nostra vicinanza a quei magistrati ed esponenti della società civile che in queste settimane sono stati oggetto di intimidazioni, attacchi e delegittimazioni”.

Le associazioni che finora hanno aderito al comitato referendario palermitano per il No sono queste:

Acli, Anpi, Antimafia Duemila, Arci, Ass. Amicizia Sicilia Palestina Al-Quds, Ass. di Sana Pianta, Ass. 99%, Attac, Attivamente, CGIL Palermo, Casa dell’equità e della bellezza, Centro Impastato-No mafia Memorial, Centro Studi Rita e Paolo Borsellino, Centro Pio La Torre, CIDI, Circolo AUSER L.Sciascia, CISS, Comitato Avvocati per il NO, Comitato Dossetti, Cresm, Erripa A.Grandi, Federconsumatori Palermo, Fondazione E.Parrino, Forum sanità pubblica Palermo, Istituto Gramsci Siciliano, Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione, Legambiente Palermo Futura, Libera Palermo, Libertà e Giustizia Palermo, Mediter Italia, Memoria e Futuro, Mir Palermo, Moto Perpetuo, Movimento Nonviolento Palermo, Noi Siamo Chiesa Sicilia, Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne, Nuova Coscienza Cittadina, Our Voice-APS, Pax Christi, Per il Pane e le Rose, Sindacato studentesco Regina Margherita, Sposta la linea, Sunia Palermo, Udi Palermo, Udu Palermo, Utopia civica, Voci nel Silenzio.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.