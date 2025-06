Catania, giugno 2025 – Con le serate del 20 e 21 giugno presso Zo Centro Culture Contemporanee, si conclude un anno ricco di lavoro e di emozioni per la Scuola di Recitazione diretta da Lucia Sardo e Marcello Cappelli.

L’anno 2024/2025 ha segnato l’inizio di un importante corso triennale di alta formazione per attori, frutto del lungo percorso artistico e pedagogico condiviso dai due fondatori. Un progetto ambizioso e strutturato, nato per fornire agli allievi strumenti tecnici e consapevolezza artistica di livello professionale. Lucia Sardo, attrice tra le più apprezzate del panorama cinematografico e teatrale italiano, ha riportato all’interno della scuola l’esperienza e il metodo che ne hanno caratterizzato la carriera, offrendo agli allievi un percorso autentico e capace di stimolare una ricerca personale e profonda sull’arte dell’attore. Il primo anno di corso si è articolato in diverse sezioni tematiche, ciascuna affidata a docenti specializzati:





Il Personaggio, a cura di Lucia Sardo

Training Base, condotto da Marcello Cappelli

Attore Comico, condotto da Silvana Fallisi

Commedia dell’Arte Gioacchino Cappelli

Acrobatica e Clown, a cura di Andrea Arena e Marialena Rubino (Sbadaclown)

Danza Contemporanea, con Silvia Oteri

Tecniche di Spada, diretto da Cristian Longo





Il 20 giugno alle ore 20:30, il pubblico potrà assistere, da Zo, alla presentazione dei lavori finali: brevi performance curate da ciascun docente, che restituiscono il percorso creativo ed espressivo sviluppato durante l’anno.

Il 21 giugno, sempre al Centro Zo, spazio ai più giovani:

Ore 18:30 – Saggio-spettacolo del Corso Adolescenti

Ore 21:00 – Spettacolo finale del corso “Il Gioco dell’Attore”

Due serate aperte alla cittadinanza, tra emozioni, passione e talento, per salutare insieme la fine dell’anno accademico e guardare con entusiasmo al prossimo.

Le iscrizioni ai corsi 2025/26 riapriranno a settembre.

Dove: Zo Centro Culture Contemporanee – Piazzale Rocco Chinnici, Catania

Per informazioni e contatti: 3801872492 o 3334947292 info@luciasardo.it

Social media: https://www.instagram.com/scuolarecitazionesardocappelli/

