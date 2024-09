La segreteria regionale del Psi Sicilia nella riunione odierna ha preso in esame la linea politica del partito all’indomani della Festa nazionale dell’Avanti e la situazione organizzativa in Sicilia.

I socialisti esprimono condivisione per lo sforzo messo in atto dai vertici nazionali per una estensione del campo largo senza veti alfine di mettere in campo una alternativa credibile e competitiva alla destra.

Sul piano organizzativo, la segreteria regionale ha preso atto del permanere dello stato comatoso della federazione di Catania, l’unica a non tenere un regolare congresso ormai da molto anni.

Alla luce di cio’, e di concerto col segretario nazionale, si e’ dunque determinato di procedere al commissariamento della federazione.

Dove partendo da un rinnovato impegno del compagno Salvo Ando’ si e’ individuato un nuovo gruppo dirigente, avente il compito di rilanciare il Psi nella provincia etnea dopo anni di oblio.

A tal proposito è stato nominato commissario il compagno Salvo Lisi, che è coadiuvato da 3 vice commissari, Dario Aloisi, Diana Puglisi e Roberto tufano.

“Ringrazio il Segretario Nazionale Enzo Maraio, il Segretario Regionale, nonché V. Segretario Nazionale Nino Oddo e tutta la Segreteria Regionale per l’importante incarico conferito- ha dichiarato Salvo Lisi-sono

consapevole del gravoso lavoro che ci attende dopo anni di assenza totale dalla politica.L’impegno mio, di Roberto,Dario e Diana sarà totale per rilanciare il PSI nella Provincia di Catania” .

