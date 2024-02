CINEMATOCASA: Il primo cineristorante d’Italia

VIA MAQUEDA 124

SPECIALE SAN VALENTINO

CENA E FILM 25 EURO

Prenotazioni al 333.20 12 439

A scelta un antipasto, un primo e un secondo + acqua + vino + pane + coperto e dolce

• Crostone pugliese con crema di gorgonzola con zeste di mandarino e noci

• Insalatina di fragole, spinaci freschi, pinoli, melograno e dressing al miele

• Tagliatelle al salmone con uova di lompo, gocce di salsa al prezzemolo e burrata

• Risotto allo zafferano con pepe rosa e crumble di parmigiano croccante

• Polpettone alla siciliana con julienne di pomodoro secco

• Burger veg di verdure di stagione con maionese vegana alla barbabietola

Red Velvet di San Valentino

LOVE IS ALL

di Kim Longinotto, Gran Bretagna, USA, 2014, 70 minuti

Accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale all’IDFA “International Documentary Film Festival Amerdam 2014”, Love Is All è un viaggio attraverso il XX secolo per scoprire come l’amore e il corteggiamento si sono evoluti nella rappresentazione sullo schermo. Dai primi baci catturati da una macchina da presa, all’origine della cultura giovanile, passando per la rivoluzione sessuale, il documentario di Longinotto è un collage di cento anni di passione dalla nascita del cinema, raccontati attraverso affascinanti materiali di repertorio e accompagnati dalle splendide musiche di Richard Hawley.





Luogo: CINEMATOCASA, VIA MAQUEDA, 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/02/2024

Data Fine: 14/02/2024

Ora: 20:00

Artista: CINEMATOCASA

Prezzo: 0.00

