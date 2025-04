Tutto poteva aspettarsi Marco quella sera del 20 gennaio 2023, tranne quello che è accaduto: dai Murazzi di Torino gli è stata lanciata, senza motivo, una bicicletta elettrica da un’altezza di 10 metri, colpendolo irrimediabilmente alla cervicale. Da quel momento la sua vita da studente di Medicina è cambiata, è diventato tetraplegico e ha dovuto affrontare nuove e inedite difficoltà. Al suo fianco ha trovato Mario Alioto infermiere dell’Osa un omone apparentemente burbero, che oltre ad assisterlo, ha cercato di lenire anche le sue comprensibili ferite dell’anima. “Lui è il nostro gigante buono – ha detto la mamma di Marco – la nostra certezza giornaliera, la spalla a cui mi sono appoggiata quando non sapevo come risolvere delle situazioni cliniche che sembravano peggiorare invece di migliorare”.

Giuseppe sin da piccolo ha dovuto lottare contro una malattia genetica rara e complessa, la fibrosi cistica. Come comprensibile, la mamma non conosceva questa patologia, “ero in uno stato confusionale, impaurita, sapevo solo piangere” racconta la donna, che in quelle circostanze difficili ha trovato conforto in Maria Antonietta Calamia, infermiera in servizio alla II Pediatria dell’Arnas Civico – Di Cristina. “Lei per me è stata una sorella – ha raccontato la mamma di Giuseppe – che ha saputo leggere nei miei occhi intimoriti la rabbia, la paura e il disagio e mi ha fornito la sua presenza costante, il suo conforto, spiegandomi con parole semplici come dovevo affrontare il percorso per il bene del mio bambino, riservandosi di diritto un posto nel mio cuore”. A Tiziana Messina, infermiera in servizio al Dipartimento addominale dell’Ismett di Palermo, è bastato uno sguardo per capire che uno dei pazienti ricoverati, affetto da cirrosi epatica, fosse in pericolo.





“Non mi piace” ha detto la professionista e così gli ha salvato la vita perché l’uomo era in shock settico. Leonardo Gargano, infermiere in servizio al reparto di Neurorianimazione dell’Arnas Civico, a settembre del 2024, lungo l’autostrada Palermo – Catania, ha soccorso un bambino, vittima insieme alla madre, di un grave incidente stradale. Con empatia è riuscito a rendere meno traumatico quell’evento per il piccolo, facendolo sorridere con l’arrivo dell’elisoccorso, dicendogli “Guarda l’elicottero” e negli occhi del bambino si è vista la paura trasformarsi in meraviglia. Le loro sono alcune delle storie protagoniste della manifestazione organizzata dall’Ordine provinciale degli Infermieri di Palermo e svoltasi il 10 aprile al Politeama Garibaldi di Palermo. Nel corso dell’evento sono stati consegnati i Daisy Awards, il riconoscimento internazionale che premia gli infermieri straordinari. Da pazienti, parenti dei pazienti o da operatori sanitari, sono state presentate le candidature, da cui sono stati selezionati i vincitori.

Oltre a Mario Alioto, Maria Antonietta Calamia, Tiziana Messina e Leonardo Gargano i riconoscimenti sono stati assegnati a questi professionisti in servizio nei nosocomi e nelle strutture assistenziali di Palermo e provincia: Cristina Prestia (La Maddalena), Alessio Regina (Asp 6 – Ospedale Civico Partinico), Elena Maccarone, (Ospedale Buccheri La Ferla), Claudio Pisciotta, (Villa Maria Eleonora Hospital), Noemi Spina, (Policlinico Giaccone), Salvatore Campisi (Azienda Villa Sofia – Cervello), Alessandro Nicosia (Lega del Filo d’oro), Roberto Manduci (Consorzio Sisifo), Marco Longo (Samot). Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a Rocco gennaro, Loredana Sasso e Giovanni Valerio.





Il Daisy Awards è un prestigioso riconoscimento che ha una storia intensa e unica nel suo genere. È nato da un’idea della famiglia di J. Patrick Barnes, un ragazzo nordamericano morto nel 1999 a causa delle complicazioni derivanti dalla malattia autoimmune Pti. L’assistenza e la compassione mostrate dal personale infermieristico a Pat e alla sua famiglia durante il ricovero e anche dopo la morte del figlio, hanno fatto sì che la famiglia sentisse il bisogno di trovare un modo speciale per ringraziarli. Sino a qualche anno fa, il riconoscimento era relativo soltanto al personale dell’Ismett di Palermo, ma dall’edizione 2024, su iniziativa del presidente dell’Ordine degli infermieri di Palermo, è esteso a tutti gli infermieri che ogni giorno operano in tutte le strutture sanitarie, ospedaliere e assistenziali a Palermo e provincia.

“Al centro della sanità ci sono gli infermieri il cui lavoro – ha aggiunto Antonino Amato –non è solo tecnica e competenza, ma è soprattutto relazione. Con Il Daisy Award, che abbiamo portato a Palermo lo scorso anno, premiamo non solo la bravura professionale, ma l’umanità che fa la differenza, ogni giorno, nelle case e negli ospedali. Vogliamo celebrare i successi di questi straordinari professionisti e mostrare quanto vada valorizzato il loro instancabile impegno, ancora di più in un momento complesso come questo in cui troppo spesso infermieri e operatori sanitari sono vittime di assurde aggressioni mentre garantiscono il diritto alla salute dei cittadini”.

