È tutto pronto a Sant’Alfio per la 42ª Targa d’Argento “Castagno dei 100 Cavalli” un riconoscimento che celebra l’eccellenza in vari ambiti, personalità che si sono distinte per cultura,politica,sport,giornalismo,sociale,spettacolo, tenendo alto in Italia e nel mondo il logo della sicilianita’ contribuendo a valorizzare turisticamente il paese di Sant’Alfio. “ Questo il nostro obiettivo… afferma il sindaco Alfio La Spina, un premio che cerchiamo di rinnovare ogni anno, facendo apprezzare le peculiarità del nostro territorio ai premiati e non solo. Il riconoscimento intitolato al simbolo universalmente identificato del nostro Comune : il Castagno dei Cento Cavalli, l’albero più antico e più grande d’Europa, patrimonio Unesco”.



“Siamo particolarmente soddisfatti della realizzazione di questa edizione, frutto del lavoro sinergico tra pro loco e amministrazione comunale” queste le parole dell’assessore allo sport , turismo e spettacolo Fabio Salanitri . “ La collaborazione tra soggetti istituzionali che operano nel territorio costituisce un valore aggiunto per l’iniziativa che, anche quest’anno, garantirà un notevole livello artistico e di pubblico” conclude Antonio Trovato presidente della Pro Loco di Sant’Alfio. Tra i premiati di quest’anno :

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.