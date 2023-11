“Per noi Nino Strano è stato prima di tutto un amico ed era davvero difficile non ricambiare il sentimento di affetto ed amicizia, per la sua indimenticabile personalità e un carisma eccezionale, ma è stato anche un politico sempre vicino al sindacato e alle esigenze dei lavoratori. Vogliamo ricordarlo per il suo appassionato impegno, coerente e costantemente dalla stessa parte politica, rimanendo continuamente legato a Catania ed alla Sicilia tutta. Le sue storiche battaglie, in particolare in favore della crescita turistica e della cultura, da oggi, rappresentano ancor di più un patrimonio di tutti che non può essere disperso, anche per poterne mantenere vivo il giusto ricordo.” Lo dice, unendosi al cordoglio dei famigliari, il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.