Grande successo per lo screening gratuito per la prevenzione del diabete mellito

organizzato dai Lions club di Augusta Host, Lentini, Priolo Gargallo e Floridia Val d’Anapo, che si

è svolta nel pomeriggio di domenica 17, dalle 15 alle 19, all’interno del parco commerciale

“Belvedere” di contrada Spalla a Belveder. L’iniziativa “ Diabete? No grazie”, voluta fortemente

dal Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Daniela Macaluso, dal coordinatore dell’Area “Salute”

Giuseppe Daidone è sostenuta dal presidente della VII Circoscrizione Giacomo Di Miceli e dal

presidente della Zona 19 Fabio Gaudioso e organizzata dai presidenti di Augusta Host Sebastiana

Di Franco, Lentini Vincenzo Cappello, Priolo Gargallo Angelo Arman e Floridia Val d’Anapo

Michele Oliva e Antonella Bona, componente del Centro Studi,in collaborazione con

l’associazione italiana Lions per il Diabete onlus (Aild) e dal parco commerciale “Belvedere”. A

sensibilizzare gli utenti direttamente i soci del Lions e i presidenti dei club. Sono stati quasi ottanta

gli utenti che si sono sottoposti allo screening per la prevenzione del dibate, di questi quattro sono

stati invitati dai medici ad ulteriori approfondimenti clinici. I presidenti dei club e della zona 19

Fabio Gaudioso hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Ha

sottolineato l’importanza dello screening, infatti sono state individuate diverse persone con valori

della glicemia elevati che non avevano consapevolezza del problema. “Individuare anche una sola

persona con il diabete e indurlo a curarsi per noi – ha detto il presidente della Zona 19 Fabio

Gaudioso – è una grande vittoria, consigliando loro approfondimenti clinici adeguati, vuol dire che

il nostro servizio è stato anche efficace. Ringrazio tutti i soci dei club della zona 19 e i loro

presidenti per aver portato a termine l’iniziativa e il direttore del parco commerciale che hanno

partecipato alla realizzazione dell’evento e per aver concesso gratuitamente lo spazio all’interno

della grande struttura”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.