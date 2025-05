Sarà inaugurata venerdì 6 giugno alle ore 18:00 la mostra fotografica “Siracusa e Siracusani nelle fotografie di Pippo Iacono – Fotografo di Metà Novecento a Cortile Verga”, presso il Cortile e Loggiato Verga del Palazzo Bonanno di Linguaglossa, in via Maestranza 33 a Siracusa.

L’iniziativa, promossa da APS Fototeca Siracusana, Salvatore e Lorenza Siena, e Massimiliano Gazzè di Cortile Verga Ortigia, si inserisce nel programma di celebrazioni per il decimo anniversario del Cortile Verga e intende rendere omaggio alla memoria visiva della città attraverso l’opera recentemente riscoperta di uno dei suoi più sensibili professionisti della fotografia del novecento.





Pippo Iacono, attivo tra gli anni Cinquanta e i primi Novanta, è stato un testimone d’eccezione della vita siracusana del secondo dopoguerra. I suoi scatti – ritratti, cerimonie, momenti familiari e scene di vita popolare – raccontano con grazia e autenticità l’identità profonda della città e dei suoi abitanti. Oggi questo prezioso archivio fotografico è conservato e valorizzato dalla Fototeca Siracusana, impegnata nella salvaguardia della memoria collettiva.

La mostra – ad ingresso libero – propone una selezione di immagini risalenti agli anni ’50 e ’60, periodo particolarmente significativo della produzione di Iacono. Le fotografie, fortemente radicate nei quartieri di Ortigia e della Borgata, restituiscono con delicatezza e intensità la poetica dell’autore, le trasformazioni sociali, le tradizioni e le relazioni umane della Siracusa di quegli anni. In occasione dell’evento sarà disponibile il catalogo di pregio della mostra, contenente oltre 70 fotografie selezionate e un contributo critico a cura della Fototeca Siracusana. Nel solco della millenaria tradizione di ospitalità siracusana, Salvatore e Lorenza Siena offriranno in dono il catalogo a coloro che vorranno sostenere, con una libera donazione, le attività di SOS Humanity. L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire, attraverso lo sguardo di Iacono, il volto più intimo e autentico della città.

Luogo: Cortile Verga, via Maestranza , 33, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

