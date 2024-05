“Valorizzare il lavoro, difendere la cultura e tutelare i più deboli”. Così la Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, ribadisce il proprio impegno per la legalità e contro ogni forma di mafia, in occasione del XXXII anniversario della strage di Capaci. “Quest’anno vogliamo ricordare le vittime sul lavoro di Casteldaccia, e non solo – afferma la Lionti -. E’ un nostro dovere promuovere la sicurezza in ogni luogo di lavoro e sollecitare gli opportuni interventi per tutelare tutti i lavoratori. Solo coltivando e diffondendo la memoria, partendo dal mondo della scuola, aiutiamo i nostri giovani a crescere e a non dimenticare”. La Uil Sicilia sarà presente in via Notarbartolo, nei pressi dell’Albero Falcone, con uno striscione e con le bandiere listate a lutto in memoria di tutte le vittime della mafia e sul lavoro.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.