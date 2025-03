Come preannunciato, il riconosciuto successo del Concerto di Capodanno 2025 ha dato il via ad una serie di progetti artistici di ampio respiro che vedranno sempre più protagonista il più importante teatro di Ortigia. “Come promesso, tornerò a dirigere a Siracusa ad aprile 2025 con una programma sinfonico a me molto caro” – dice Domenico Famà, direttore d’orchestra, direttore musicale dell’Orchestra da Camera Orfeo dal 2020 e fresco di nomina come direttore in residence per l’Associazione Siracusana Amici della Musica (triennio 2025/2027). “Un programma dedicato al classicismo d’oltralpe di stampo virtuosistico e di alto valore artistico: cominceremo con la Sinfonia n. 34 di Franz Joseph Haydn, che anticipa il periodo Sturm und Drang del compositore austriaco con l’austera tonalità di re minore; la Sinfonia n. 10 in si minore di Felix Mendelssohn Bartholdy, famosa opera giovanile caratterizzata da un grande virtuosismo strumentale degli archi; la celebre Sinfonia n. 29 in la maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, tra i più fulgidi e perfetti esempi di equilibrio e raffinatezza classica”. I concerti si svolgeranno sabato 26 aprile alle 19.00 presso la Sala Concerti AFAM di Floridia (SR) e domenica 27 aprile alle 19.00 presso il Teatro Massimo Città di Siracusa ed è già possibile acquistare i biglietti per entrambe le produzioni fuori abbonamento.

“In queste settimane abbiamo inoltre realizzato un protocollo d’intesa con il Conservatorio di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto che permetterà l’inserimento nelle prossime stagioni dell’ASAM di giovani virtuosi ed eccellenze provenienti dalla storica istituzione tarantina, al fine di creare un collegamento tra la formazione accademica e la professione in teatro.

Per questo ringrazio sentitamente il Maestro Corrado Genovese, direttore artistico dell’ASAM, che ha accolto favorevolmente questo importante progetto e il Maestro Vito Caliandro, direttore del Conservatorio Paisiello di Taranto, che ha promosso e concretizzato un’idea tanto ambiziosa e fruttuosa per le nuove generazioni di musicisti”.

