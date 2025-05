Durante l’evento conclusivo organizzato ad Isola Catania, in programma domani 29 maggio, saranno consegnati anche i riconoscimenti Tech by Her alle aziende siciliane che si sono distinte per l’ottenimento della certificazione per la parità di genere

Catania, 27 maggio – Si avvia alla conclusione la Shells Academy, percorso di formazione e accompagnamento imprenditoriale pensato da Huawei, dedicato a giovani donne del Sud Italia. L’evento finale si terrà mercoledì 29 maggio presso gli spazi di Isola Catania, dove saranno presentati i progetti sviluppati durante l’Academy e assegnati i riconoscimenti Tech by Her, dedicati alle aziende che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere in azienda.

Le partecipanti selezionate per questa edizione sono otto, provenienti da Sicilia, Puglia e Sardegna, e si sono confrontate su temi legati all’innovazione tecnologica, alla rigenerazione territoriale, al turismo sostenibile, alla cultura d’impresa.





Tra loro, Chiara Lo Zito, 28 anni, di Siracusa, partecipa con DAGIÙ, un progetto di e-commerce che nasce dall’esperienza internazionale dell’autrice e dalla volontà di valorizzare le micro realtà produttive del Sud Italia. L’iniziativa unisce tradizione e innovazione, ispirandosi al “pacco da giù”, e punta alla costruzione di una community digitale orientata alla cultura materiale, all’artigianato e all’imprenditoria locale. L’obiettivo è rafforzare le filiere e promuovere modelli di sviluppo sostenibili a partire dal territorio.

Completano il gruppo, Filomena Ventura da Gravina in Puglia con “Iter Sine Fine”, piattaforma per il turismo accessibile; Gabriella Avallone da Salerno con “YUP”, marketplace per l’organizzazione di eventi; Sabrina Torcello da Manduria con “Aulìa Concept”, un ecosistema per nomadi digitali; Valentina Delfino da Ginosa con “Radici-Ecomuseo”, progetto di rigenerazione attraverso la cultura; Francesca Cinus da Nuxis con “TRACCIA”, piattaforma per la co-progettazione comunitaria; Daniela Di Pinto da Casamassima con “One Land”, app AI per esperienze turistiche personalizzate; Antonella Colella da Bisceglie con “Semi Liberi”, centro educativo esperienziale basato su natura e tecnologia etica.





Le partecipanti alla Shells Academy di Huawei sono state affiancate da un team di mentor con competenze trasversali nei settori dell’innovazione, comunicazione, impresa e sviluppo locale: Flavio Albano, Antonio Prota, Fabi Saad, Viviana Neglia, Gaia Costantino, Mariarita Costanza, Mariella Stella, Antonio Perdichizzi, Vanessa Coppola e Giuseppe “Jepis” Rivello.

Durante l’evento conclusivo del 29 maggio saranno consegnati anche i riconoscimenti Tech by Her alle aziende siciliane che si sono distinte per l’ottenimento della certificazione per la parità di genere, promuovendo ambienti di lavoro più equi e inclusivi.

La Shells Academy è un progetto formativo ispirato alla Women’s Academy for Rural Innovation, che Huawei ha lanciato negli scorsi anni in Europa per supportare le aspiranti imprenditrici e giovani donne di talento, provenienti da diversi settori come agricoltura, ingegneria, ecoturismo o altre professioni legate ai territori, che desiderano guidare l’innovazione nelle aree remote o rurali d’Europa per portare nuovo valore alle loro comunità di origine.





Con la Shells Academy, dove Shells è acronimo di She Leadership Learning School, l’azienda punta a fornire competenze digitali, strumenti imprenditoriali e nuove opportunità professionali per le giovani donne del Sud che vogliono contribuire al rilancio dei territori, anche attraverso il cosiddetto south working.

L’iniziativa “Tech by Her”, lanciata in Italia nel 2022 in sinergia con il programma “Women Plus” promosso da Fabi Saad Niemeyer, era partita dalla sponsorizzazione di un progetto di studio sul divario digitale delle donne nel Mezzogiorno condotto dall’Università di Bari per poi concentrarsi sulla valorizzazione di modelli positivi di leadership femminile attraverso la serie di docu-film “Tech by Her – La tecnologia raccontata dalle donne”, realizzati finora in Puglia e in Campania, a partire dalle storie di donne che sono riuscite a fare innovazione nella loro terra di origine e a portare un cambiamento positivo nelle loro comunità locali attraverso l’utilizzo della tecnologia.

